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    Emekli Albayın gürültü cinneti 2 ölü 2 yaralı (Yaşam haberleri)

    Yalova Çınarcık’ta emekli albay Mehmet Ferah (75), tatil merkezinde bulunan komşularıyla gürültü nedeniyle tartıştı. Silahını ateşleyen Ferah, Metin Ödef (57), Osman Yiğit (62) ve Tuncay Merve’yi (64) yaraladı. Ödef, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı, kendi hayatına da son verdi.

    Emekli Albayın gürültü cinneti

    Yalova Çınarcık'ta emekli albay Mehmet Ferah (75), tatil merkezinde bulunan komşularıyla gürültü nedeniyle tartıştı. Silahını ateşleyen Ferah, Metin Ödef (57), Osman Yiğit (62) ve Tuncay Merve'yi (64) yaraladı. Ödef, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı, kendi hayatına da son verdi.

    ANNEANNE DEHŞETİ
    Ankara'nın     Mamak ilçesinde Öznur Aydın (55), eşiyle sorunlar yaşadığı için yanına gelen kızı Meryem Atsak (23) ile tartıştı. Cinnet geçiren anne, silahla kızı Meryem ve torunları Merve (1) ile Ömer İsmail'i (2) öldürdü. Öznur Aydın, kendini de ağır yaraladı. Aydın ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Meryem Atsak'ın 3 yıl önce evlendiği, eşinin işsiz olması nedeniyle sürekli sorunlar yaşadığı öğrenildi.

    Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polat, "Bir anlık öfke. Çok üzgünüm, pişmanım. Değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hala nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

        ŞİKAYETÇİ OLMADI
        Antalya'da,         Moldova asıllı Türk vatandaşı M.P. (25), 10 Haziran'da konaklamak için gittiği pansiyonun çalışanları C.T. (22) ile H.Y.'nin (20) cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. 2 şüpheliyi gözaltına alan jandarma, üzerinde kan damlacıkları bulunan çarşaf ile şüphelilere ait, eşofman, şort ve telefonlara el koydu. M.P. jandarmadaki ifadesinde ise şikayetçi olmadığını belirtti. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üzerinde kan damlacıkları bulunan çarşaf ile şüphelilerin şort, tişört ve odada yatak üzerinde bulunan C.T.'ye ait telefona el konuldu. M.P.'nin hastanede yapılan muayenesinde, vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu, cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı belirlendi.

        AKIN AKIN SALDA'YA
        Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne, normalleşme süreciyle ziyaretler arttı. Geçen yaz 1,5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından eski günlerine dönmeye başladı.

        178.9 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 178 milyon 903 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 423 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 719'ar lira, 3 bilenler 99'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

            516 BİN LİRA DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 516 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 502'şer lira, 4+1 bilenler 463'er lira, 4 bilenler 42'şer lira, 3+1 bilenler 22'şer lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira ikramiye alacak.

            TÜRKİYE'YE KAŞMIŞ
            Milyon             euroluk vurgunun adresi Almanya Bremen'di. Yasemin Gündoğan (28) isimli Türk gurbetçi, kısa süre önce para nakliye şirketi olan Loomis'te işe girdi. 21 Mayıs'ta 8 milyon Euro'luk banknotlarla birlikte izini kaybettirdi! Alman polisi, soyguncuyu bulmak için harekete geçti. Genç kadının Türkiye'ye kaçmış olabileceği belirtildi. Alman basınının "Güler yüzlü hırsız" dediği Gündoğan'ın Antalya'da tatil yapıyor olabileceği bile iddia edildi.

            TOPÇU TURİZM
            İstanbul'da             yaşayan Yaşar (60) ile eşi Turgut Topçu (62), 2007'de karavan aldı. 14 yılda Yunanistan, Macaristan, Avusturya, Almanya, İtalya, Fransa, Monako, İsviçre, Belçika ve Hollanda başta olmak üzere 14 ülke dolaştı. Türkiye'de ise 77 şehri gezen Topçu çifti, "Programımız hazır. Seneye bu hastalık biterse hedefimiz Norveç. Ondan sonra belki Tibet üzerinden Çin'e kadar gideriz" açıklaması yaptı.

                FİYADA BAK
                Muğla'da                 satışa çıkartılan adanın fiyatı, cep yaktı! Marmaris Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, 1980 yılında ABD'de yaşayan Türk işinsanı tarafından satın alındı. 316 bin metrekarelik olan ve birinci derece SİT alanı ilan edilen ada, 2019'da 210 milyon liradan internette satışa çıkartıldı. Ancak alacaklı çıkmadı! Bunun üzerine fiyatına 35 milyon liralık indirim yapıldı! Yabancı yatırımcılardan büyük ilgi görmesine rağmen satış için istenen rakamı veren olmadı. İndirime rağmen alıcı çıkmayınca, adanın fiyatı son olarak 225 milyon lira olarak açıklandı! 11 Haziran'da verilen yeni ilanda, üzerinde 3 müstakil ev bulunduğu, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme ve marina yapılabileceği vurgulandı.

                KÖLELİÇE
                Kraliçe                 Elizabeth, Jamaika'nın hamlesiyle sarsıldı! İngiliz Milletler Toluluğu üyesi olan Jamaika, İngiltere'nin köle ticaretindeki rolüne vurgu yaptı. Kraliçe 2. Elizabeth ve İngiltere'ye sunulmak üzere tazminat talep ettiklerini açıkladı. Söz konusu tazminat adımı, Jamaika'daki muhalefet partisi Halkın Ulusal Partisi'nden de destek aldı.

                FİLM GİBİ
                Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, vatan için canını siper etti. Hainlere geçit vermedi. Gazilik mertebesine erişti. Ankara'da hastanede Funda Nur Baykuş ile evlendi. "Vatan aşkı ile Funda'nın aşkı beni hayata bağladı" dedi.

                TUTKUSU SONU OLDU
                İzmir'de Dilara Çeke, motosikletiyle kaza yaptı. Kurtarılamadı. Geriye motosikleti için yazdığı sözler kaldı: 10 saniyelik yolu bile seninle gidiyorum. Yaşıyorum seni delice. Bitiyorum her şeyine...

                KARAYOL KORSANLARI!
                Korsan taksiler, şehirler arasına başladı! VIP araçlarla yolcu taşıdı! İstanbul-İzmir arasına bin 500 TL yazdı! Polis hepsini takibe aldı.
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                Haberler Yaşam Emekli Albayın gürültü cinneti 2 ölü 2 yaralı (Yaşam haberleri)