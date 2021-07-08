Emekli Albayın gürültü cinneti 2 ölü 2 yaralı (Yaşam haberleri)

FİYADA BAK

Muğla'da satışa çıkartılan adanın fiyatı, cep yaktı! Marmaris Gökova Körfezi'ndeki Karaca Adası, 1980 yılında ABD'de yaşayan Türk işinsanı tarafından satın alındı. 316 bin metrekarelik olan ve birinci derece SİT alanı ilan edilen ada, 2019'da 210 milyon liradan internette satışa çıkartıldı. Ancak alacaklı çıkmadı! Bunun üzerine fiyatına 35 milyon liralık indirim yapıldı! Yabancı yatırımcılardan büyük ilgi görmesine rağmen satış için istenen rakamı veren olmadı. İndirime rağmen alıcı çıkmayınca, adanın fiyatı son olarak 225 milyon lira olarak açıklandı! 11 Haziran'da verilen yeni ilanda, üzerinde 3 müstakil ev bulunduğu, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme ve marina yapılabileceği vurgulandı.