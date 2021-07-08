Emekli Albayın gürültü cinneti 2 ölü 2 yaralı (Yaşam haberleri)

Yalova Çınarcık'ta emekli albay Mehmet Ferah (75), tatil merkezinde bulunan komşularıyla gürültü nedeniyle tartıştı. Silahını ateşleyen Ferah, Metin Ödef (57), Osman Yiğit (62) ve Tuncay Merve'yi (64) yaraladı. Ödef, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve hastaneye kaldırıldı. Katil zanlısı, kendi hayatına da son verdi.
ANNEANNE DEHŞETİ
Ankara'nın Mamak ilçesinde Öznur Aydın (55), eşiyle sorunlar yaşadığı için yanına gelen kızı Meryem Atsak (23) ile tartıştı. Cinnet geçiren anne, silahla kızı Meryem ve torunları Merve (1) ile Ömer İsmail'i (2) öldürdü. Öznur Aydın, kendini de ağır yaraladı. Aydın ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Meryem Atsak'ın 3 yıl önce evlendiği, eşinin işsiz olması nedeniyle sürekli sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Olaydan 2 gün sonra polise teslim olan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polat, "Bir anlık öfke. Çok üzgünüm, pişmanım. Değer verdiğim bir arkadaşımdı. Hala nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.