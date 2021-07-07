Uzman çavuş Zeynel Yıldırım sevgilisi tarafından öldürüldü

İstanbul Seyrantepe'de bir evden 8 el silah sesi gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak çalışan Zeynel Yıldırım'ı (26) tabancayla vurulmuş halde ölü buldu.
Kız arkadaşı Gizem E. gözaltına alındı. Karakola götürülerek sorgulanan şüpheli E, cinayeti itiraf etti. Yıldırım'la sosyal medya üzerinden tanıştığını söyledi.
BANA UÇAK BİLETİ ALMIŞ
Sevgilisinin telefonuna 'Uzman' diye kayıtlı olan bir kızla mesajlaştığını gören E, "Numarayı aradığımda Gaziantep'te yaşayan bir kız olduğunu anladım. Nişanlanacaklarını söylüyorlardı" dedi.
Gizem E, "Samsun'a geri dönmem için bana uçak bileti almış. Ona dönemeyeceğimi söyledim. Ancak beni dinlemedi. Ben de intihar etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.
Olay günü intihar etmeyi planladığını anlatan E.'nin yaşadıklarını bir intihar mektubuna yazdığı ve altına "Ölümümden tek sorumlu Zeynel Yıldırım'dır" notu eklediği belirlendi.
Zeynel Yıldırım
Kız arkadaşı Gizem E. gözaltına alındı. Karakola götürülerek sorgulanan şüpheli E, cinayeti itiraf etti. Yıldırım'la sosyal medya üzerinden tanıştığını söyledi.
BANA UÇAK BİLETİ ALMIŞ
Sevgilisinin telefonuna 'Uzman' diye kayıtlı olan bir kızla mesajlaştığını gören E, "Numarayı aradığımda Gaziantep'te yaşayan bir kız olduğunu anladım. Nişanlanacaklarını söylüyorlardı" dedi.
Gizem E, "Samsun'a geri dönmem için bana uçak bileti almış. Ona dönemeyeceğimi söyledim. Ancak beni dinlemedi. Ben de intihar etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.
Olay günü intihar etmeyi planladığını anlatan E.'nin yaşadıklarını bir intihar mektubuna yazdığı ve altına "Ölümümden tek sorumlu Zeynel Yıldırım'dır" notu eklediği belirlendi.
Zeynel Yıldırım