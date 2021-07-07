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    • Yaşam
    • 07.07.2021 15:27
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    • 07.07.2021 15:28
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    SON DAKİKA! Erzurum'da cami inşaatında çökme! 3 işçi yaralandı

    Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı devam eden bir cami inşaatında çökme yaşandı. Kaza nedeniyle inşaatta çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

    Erzurum'da cami inşaatında çökme! Yaralılar var

    Erzurum'un Oltu ilçesinde yapımı süren cami inşaatında meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

    Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan cami inşaatının büyük kubbesine beton dökülmesi sırasında kalıp içine yerleştirilen tahtalar çöktü. Bu sırada işçilerden Fatih Gözütok (49), Sinan Tokgöz (43), Okan Bazo (36) inşaatın içerisine düşerek yaralandı.

    İtfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve vatandaşların yardımıyla düştükleri yerden çıkarılan işçiler, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA! Erzurum'da cami inşaatında çökme! 3 işçi yaralandı