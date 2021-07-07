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    • Yaşam
    • 07.07.2021 16:13
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    • 07.07.2021 16:13
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    Konya'da yavru köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadı! O anlar güvenlik kamerasında

    Pes dedirten görüntüler Konya'nın Selçuklu ilçesinden geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun ortasında yatan yavru bir köpeği ezdi. Köpeğin öldüğü, otomobil sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ezip geçti! Arkasına bile bakmadı

    Olay, geçen cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, yolda yatan yavru köpeğin üzerinden geçti.



    Sürücüsünün durmadan yoluna devam ettiği o anlar cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yatan yavru köpeğin üzerinden geçmesi ve uzaklaştığı anlar yer aldı.



    Jandarma ekipleri daha sonra plaka kaydından otomobilin bir derneğe ait olduğunu tespit etti. Dernek yetkilileri de otomobilin kendilerine ait olduğunu, olayın bir çalışanlarının Tepekent Mahallesi'nde dernek çalışmaları yürüttüğü sırada meydana geldiğini söylediler.

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    Haberler Yaşam Konya'da yavru köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadı! O anlar güvenlik kamerasında