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    Red Bull, Antalyalı Zilli Öküz Gazoz’a karşı açtığı marka davasını kaybetti

    Avusturyalı enerji içeceği devi Red Bull, Antalyalı Zilli Öküz Gazoz’a karşı açtığı marka davasını kaybetti. Esnaf Salman Akşun’un boğasının kurallara uygun olduğuna dikkat çekildi.

    Kazanan boğa!
    Zilli Öküz Gazoz adı ile üretim yapmak isteyen Antalyalı esnaf Salman Akşun, 'marka hakkına tecavüz' iddiası ile karşı karşıya kaldı. Red Bull avukatları, Akşun'un tescil ettirmek istediği markanın logosunda yer alan boğa figürü ile kendi markalarında yer alan kırmızı boğaların, tüketici açısından karıştırılabileceğini iddia etti. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan olumsuz yanıt alan Red Bull, Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra bilirkişi raporu hazırlattı. Üç kişilik heyet, hazırladıkları raporu geçen mayıs ayı sonunda mahkemeye sundu.

    İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR
    Raporda özetle "Dava konusu markanın esas unsuru 'Zilli Öküz'. İki marka arasında görsel ve işitsel bir benzerlik yok. Bu nedenle tüketicinin de karıştırma ihtimali olmaz." denildi. Raporun mahkemeye sunulması sonrası hem Red Bull, hem davalı Salman Akşun'un avukatları beyanda bulundu. Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, tarafların talep ve savunmaları sonrası aldığı bilirkişi raporuna dayanarak kararını verdi. 24 Haziran'da yapılan duruşmaya, taraf avukatları katıldı.



    Gerekçeli kararını henüz açıklamayan mahkeme Red Bull'un davasını reddetti. Karara Red Bull tarafının, itiraz etme hakkı bulunuyor.



    Salman Akşun, kendisinin özel bir çalışma yaptığını ve dava açılmasına çok şaşırdığını söylemişti.

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