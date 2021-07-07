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    Pizzacı sapık! Taciz ettiği kadının evine tırmandı | 7 Temmuz 2021 yurttan haberler

    Yalova'da sapık F.Y, pizzacı kılığında Meral Gülseven'in kapısını çaldı. Ret cevabını aldı. Önceki gece de balkona tırmandı. Yatak odasına daldı. Genç kadın komşulara sığındı. İşta haberin detayları ve 7 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    Pizzacı sapık!

    Yalova'da sapık F.Y, pizzacı kılığında Meral Gülseven'in kapısını çaldı. Ret cevabını aldı. Önceki gece de balkona tırmandı. Yatak odasına daldı. Genç kadın komşulara sığındı.



    Meral Gülseven'i tacize yeltenen F.Y, kıskıvrak yakalandı.



    VAH KEREM! BOĞULARAK CAN VERDİ
    Kapaklıspor'un genç futbolcusu Kerem Enginar (18), serinlemek için Keşan Erikli'de denize girdi. Boğularak can verdi.

    TALİHSİZ DÜNYA
    Gaziantep'te solunum yetmezliği ile doğan bebek kuvöze alındı. Anne T.S. ise kaçtı. Hemşireler bebeğe 'Dünya' adını taktı.



        MUAYENE DAYAĞI!
        K.Maraş'ta bir çift, bebeklerini özel bir hastaneye getirdi. Muayene edilen bebeğin babası M.S, sosyal güvencesi olmadığı için ücreti ödemek istemedi. Hasta hakları birim sorumlusu Nazlı Kirazlı ile görüştü. Odasına kilitledi. Darp etti.



        Boynunda ve kolunda kızarıklıklar oluşan Kirazlı, saldırgandan şikayetçi oldu.



        YAŞAMAYI SEVİYORDUM
        Ankara'da Müslüm Aktaş (27), 18 günlük evliyken Sevginur Aktaş'ı (22) tabanca ile başından vurup, ağır yaraladı. Aktaş, duruşmaya tekerlekli sandalye ile geldi. 75 yıl hapis istemiyle yargılanan cani kocanın intihar girişimi iddiasını tekrarladı. Sevginur Aktaş, "Yalan söylüyor. Kafamdan kurşun geçtiğinde bile sürekli yaşamak için çabaladım. Yaşamayı seviyordum" dedi.



        BAL'SON!'
        Şanlıurfa Birecik'te geçen Perşembe günü iki katlı evin balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Altun, dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. 8 metre yükseklikten düşen minik, ağır yaralandı. 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk, dün yaşam savaşını kaybetti.



            DEVLETİME GÜVENİYORUM
            Zonguldak'ta, doktorların 1,5 yıl ömrü kaldığını söylemesine rağmen 5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Muhammet Arslancık (64), SGK ödemesi kapsamında olmayan tümörün büyümesini engelleyen ilacı almak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar Aslancık'ın ilacı ücretsiz almasına hükmetti. Arslancık, "Devletimiz güçlüdür. Bize yardımcı olacağını biliyordum" dedi.

            KATLİAM GİBİ KAZA: 4 ÖLÜ
            Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförler Özer Ulutaş, Ömer Çimen ile birlikte Halil Kaygın ve Hasan Akkaya hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahsen Songül Çelik ve İsmail Eren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.




            GENÇ DOKTORUN GİZEMLİ SONU
            Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), evinde ölü bulundu. Ekmen'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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            Tosuncuğun sorgusu bitti
            Haberler Yaşam Pizzacı sapık! Taciz ettiği kadının evine tırmandı | 7 Temmuz 2021 yurttan haberler