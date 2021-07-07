Pizzacı sapık! Taciz ettiği kadının evine tırmandı | 7 Temmuz 2021 yurttan haberler





DEVLETİME GÜVENİYORUM

Zonguldak'ta, doktorların 1,5 yıl ömrü kaldığını söylemesine rağmen 5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Muhammet Arslancık (64), SGK ödemesi kapsamında olmayan tümörün büyümesini engelleyen ilacı almak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar Aslancık'ın ilacı ücretsiz almasına hükmetti. Arslancık, "Devletimiz güçlüdür. Bize yardımcı olacağını biliyordum" dedi.



KATLİAM GİBİ KAZA: 4 ÖLÜ

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförler Özer Ulutaş, Ömer Çimen ile birlikte Halil Kaygın ve Hasan Akkaya hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Ahsen Songül Çelik ve İsmail Eren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.









GENÇ DOKTORUN GİZEMLİ SONU

Mardin Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Ragıp Ekmen (32), evinde ölü bulundu. Ekmen'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği düşünülürken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.









