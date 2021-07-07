Pizzacı sapık! Taciz ettiği kadının evine tırmandı | 7 Temmuz 2021 yurttan haberler

Yalova'da sapık F.Y, pizzacı kılığında Meral Gülseven'in kapısını çaldı. Ret cevabını aldı. Önceki gece de balkona tırmandı. Yatak odasına daldı. Genç kadın komşulara sığındı.
Meral Gülseven'i tacize yeltenen F.Y, kıskıvrak yakalandı.
VAH KEREM! BOĞULARAK CAN VERDİ
Kapaklıspor'un genç futbolcusu Kerem Enginar (18), serinlemek için Keşan Erikli'de denize girdi. Boğularak can verdi.
TALİHSİZ DÜNYA
Gaziantep'te solunum yetmezliği ile doğan bebek kuvöze alındı. Anne T.S. ise kaçtı. Hemşireler bebeğe 'Dünya' adını taktı.