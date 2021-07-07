İsveç’te parti kuran Mikail Yüksel seçimlere Konya Kulu'da hazırlanıyor

İsveç'te yaşayan gurbetçi Mikail Yüksel (38), Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine lisans ve yüksek lisans yaptı. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslamofobiyle mücadele etmek için kolları sıvadı. Kurduğu Nüans Partisi'yle Eylül 2022'de yapılacak seçimlere katılacağını açıkladı. Seçim çalışmalarına ise İsveç'e en çok göç veren Konya Kulu'da başladı.
Baba ocağı Kulu'daki her seçmenle tek tek konuşan Yüksel, "İsveç'te 60 bin civarında Kulu kökenli vatandaşımız var. Bizim de Meclis'e girmemiz için 23 bin oy almamız yetiyor. Bu yüzden Kulu önemli bir bölge. O nedenle seçim çalışmalarımızı buraya taşıdık. Aldığımız tepkiler çok iyi. Olumlu tepkiler alıyoruz" açıklaması yaptı.
Baba ocağı Kulu'daki her seçmenle tek tek konuşan Yüksel, "İsveç'te 60 bin civarında Kulu kökenli vatandaşımız var. Bizim de Meclis'e girmemiz için 23 bin oy almamız yetiyor. Bu yüzden Kulu önemli bir bölge. O nedenle seçim çalışmalarımızı buraya taşıdık. Aldığımız tepkiler çok iyi. Olumlu tepkiler alıyoruz" açıklaması yaptı.