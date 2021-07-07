Dedektif peşinde! 8 milyon Euro ile kayıplara karışan Yasemin Gündoğdu her yerde aranıyor

Türk gurbetçinin yaptığı vurgun, Almanya'yı karıştırdı! Alman basınının manşetlere taşıdığı olay 21 Mayıs'ta yaşandı. Yasemin Gündoğan (28), kısa süre önce para dağıtım şirketi olan Loomis'te işe başladı. Şirketin, paketlenmiş banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan, tam 8 milyon Euro ile kayıplara karıştı!
Özel ekip kuran Alman polisi, hırsızı bulmak için her taşın altına baktı. Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçmış olabileceği iddiası ortaya atıldı. 8 milyon Euro ile sır olan Gündoğan'ın ailesinin bir kısmının ise Ordu Perşembe'de yaşadığı ortaya çıktı.
Yasemin Gündoğan'ın Ordu'da yaşayan babaannesi ve dedesi, torunlarının hayatından endişe ediyor.
Dede Mehmet Gündoğan, "Torunum bu karakterde biri değil. Yerini bilsem polise şikayet ederim" diyerek torununun hayatından endişe ettiğini açıkladı. Babaanne Fethiye Gündoğan ise "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik durumu iyi. Daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Bu iş için tehdit edildiğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.
Her yerde aranan Gündoğan olay günü siyah minibüsle kaçmıştı.