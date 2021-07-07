Dedektif peşinde! 8 milyon Euro ile kayıplara karışan Yasemin Gündoğdu her yerde aranıyor



Yasemin Gündoğan'ın Ordu'da yaşayan babaannesi ve dedesi, torunlarının hayatından endişe ediyor.



Dede Mehmet Gündoğan, "Torunum bu karakterde biri değil. Yerini bilsem polise şikayet ederim" diyerek torununun hayatından endişe ettiğini açıkladı. Babaanne Fethiye Gündoğan ise "Benim torunum işinde gücünde olan birisiydi. Ekonomik durumu iyi. Daha geçen yıl kendisine ev aldı. Böyle karakterde bir çocuk değil. Bu iş için tehdit edildiğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.







Her yerde aranan Gündoğan olay günü siyah minibüsle kaçmıştı.



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