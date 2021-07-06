Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Türkiye'nin günlerce konuştuğu seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına günlerce konu olan ve Türkiye'nin gündemine oturan seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında 'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme' suçlarını işlediği iddia edilen ve şu anda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Hasan Bayram ve Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesi ile ilgili yeniden hakim karşısına çıktı.
Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan cinayet sanığı Çayıroğlu, devletin adaletine güvendiğini ve iddia edilen suçları kendisinin işlemediğini ileri sürdü.
KÖSEOĞLU CİNAYETİNDEN MÜEBBET
İlk olarak Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Çayıroğlu, "Bu iddia edilen ve suçlu söylenildiğim kişilerin ailelerinin ifadeleri alınmıyor. Akkuş savcılığı HTS kayıtlarını incelemedi. Dünya kadar borcum var. Kimseyi öldürmedim, kimseyi kesmedim benim insanlığımda öldürmek yoktur. Ben çok mağdurum. Kim nasıl öldüyse hepsi benim üzerime atıldı. Allah her şeyi görüyor" ifadelerini kullandı.
Şeker Köseroğlu
Mahkeme heyeti, Çayıroğlu'na Şeker Köseoğlu'nun öldürülmesine ilişkin müebbet hapis cezası verirken, yağma suçundan ise 13 yıl hapsine karar verdi.