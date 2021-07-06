Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Türkiye'nin günlerce konuştuğu seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu'nun cezası belli oldu

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen altıncı duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan cinayet sanığı Çayıroğlu, devletin adaletine güvendiğini ve iddia edilen suçları kendisinin işlemediğini ileri sürdü.





KÖSEOĞLU CİNAYETİNDEN MÜEBBET

İlk olarak Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Çayıroğlu, "Bu iddia edilen ve suçlu söylenildiğim kişilerin ailelerinin ifadeleri alınmıyor. Akkuş savcılığı HTS kayıtlarını incelemedi. Dünya kadar borcum var. Kimseyi öldürmedim, kimseyi kesmedim benim insanlığımda öldürmek yoktur. Ben çok mağdurum. Kim nasıl öldüyse hepsi benim üzerime atıldı. Allah her şeyi görüyor" ifadelerini kullandı.