Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç’tan çileden çıkartan sözler!

ALTINCI KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 6'ncı celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurlarından Zeki Çelik katılırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü. Mahkeme öncesinde Arduç, SEGBİS odasında oturduğu sandalyeden kalkarak pencereden dışarıya baktı. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesini isteyen Arduç'a, mahkeme başkanı "Biz senden daha çok istiyoruz karar vermeyi" yanıtını verdi.