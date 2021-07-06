400 bin TL'ye satın aldığı otomobili komşu çizdi! (Yaşam haberleri)

Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Emel Kont, 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobilinin belirli kısımlarında derin çizikler olduğunu fark etti. Garajın güvenlik kameralarını izledi.
Arabasındaki çizikleri alt komşusu Aysun B.'nin yaptığını öğrendi. Görüntüleri alıp savcıya gitti. Aysun B.'yi şikayet etti. Şunları söyledi:
Kazandığımdan artırıp otomobili aldım. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Yaşanan duruma çok şaşırdım. Aysun B.'nin aracıma kasıtlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Bu işin peşini bırakmam. Boşuna 'Ev alma komşu al' dememişler.