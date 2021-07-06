400 bin TL'ye satın aldığı otomobili komşu çizdi! (Yaşam haberleri)

AĞRI'NIN PAŞASI

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara start verildi, kurbanlık sevkiyatı başladı. Anadolu'nun çeşitli noktalarından TIR'larla getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, megakentin birçok noktasında bulunan denetim noktalarından geçtikten sonra pazar alanlarına dağıtılmaya başlandı. İstanbul'a gelen Mehmet Çavuş, "Yaklaşık 100 tane büyükbaş hayvanımız var. Ağrı'da TIR'lara yükledik, İstanbul'a girişte kontrollerimiz yapıldı daha sonra pazar alanına geldik. Hayvanlarımızın en ünlüsü 850 kiloluk Tosun Paşa. TIR'dan indirirken 4 kişi zorlanıp indirdik. Çok güçlü bir hayvan. Ağrı'nın paşası diyoruz biz ona" dedi. BULUT YAMANDAĞ.