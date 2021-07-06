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    400 bin TL'ye satın aldığı otomobili komşu çizdi! (Yaşam haberleri)

    Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Emel Kont, 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobilinin belirli kısımlarında derin çizikler olduğunu fark etti. Garajın güvenlik kameralarını izledi. Arabasındaki çizikleri alt komşusu Aysun B.'nin yaptığını öğrendi. Görüntüleri alıp savcıya gitti. Aysun B.'yi şikayet etti.

    Komşu çizdi!

    Gaziantep'te yaşayan 2 çocuk annesi Emel Kont, 400 bin liraya satın aldığı sıfır otomobilinin belirli kısımlarında derin çizikler olduğunu fark etti. Garajın güvenlik kameralarını izledi.

    Arabasındaki çizikleri alt komşusu Aysun B.'nin yaptığını öğrendi. Görüntüleri alıp savcıya gitti. Aysun B.'yi şikayet etti. Şunları söyledi:

    Kazandığımdan artırıp otomobili aldım. Hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Yaşanan duruma çok şaşırdım. Aysun B.'nin aracıma kasıtlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Bu işin peşini bırakmam. Boşuna 'Ev alma komşu al' dememişler.

        KORKUNÇ HAVADİS
        Bursa'da Orman İşletme Şefi Kamil Doğan'ın oğlu olan 8 yaşındaki Mehmet Alper Doğan, babasının yanına gitmek için dışarı çıktı. Bu sırada başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O esnada kağıt toplayan bir genç, çocuğu kurtardı. Küçük Mehmet yüzünden feci halde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Alper Doğan tedavi altına alındı. Doktorlar Mehmet'in yüzündeki yaranın izinin ömür boyu kalacağını ifade etti. Mehmet'in ailesi ise yetkililere çağrı yaptı: Başıboş sokak hayvanları büyük tehlike saçıyor. Mutlaka barınaklara yerleştirilmeli.

        FADİME'NIN YAŞAM SAVAŞI
        Eskişehir'de         Fadime Dede, eski eşi Sedat Köse tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralandı. Yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlandı. 2 çocuk annesi kadının hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı. Bu arada Fadime Dede'nin Sedat Köse ile yaklaşık 14 yıl evli kaldığı ve 1 yıl önce de boşandığı öğrenildi.

        NUMBERVAN!
        Van'da         15-20 yaş arası 50 genç kız, futbol antrenörü Mecit Tekin'in ailelerini ikna etmesiyle futbola kazandırıldı. Tekin'in kentte yeni kurduğu Van Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek. Van Kadın Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapan antrenör Mecit Tekin, kentte futbol oynamak isteyen çok yetenekli kızların olduğunu söyledi.

            AĞRI'NIN PAŞASI
            İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara start verildi, kurbanlık sevkiyatı başladı. Anadolu'nun çeşitli noktalarından TIR'larla getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, megakentin birçok noktasında bulunan denetim noktalarından geçtikten sonra pazar alanlarına dağıtılmaya başlandı. İstanbul'a gelen Mehmet Çavuş, "Yaklaşık 100 tane büyükbaş hayvanımız var. Ağrı'da TIR'lara yükledik, İstanbul'a girişte kontrollerimiz yapıldı daha sonra pazar alanına geldik. Hayvanlarımızın en ünlüsü 850 kiloluk Tosun Paşa. TIR'dan indirirken 4 kişi zorlanıp indirdik. Çok güçlü bir hayvan. Ağrı'nın paşası diyoruz biz ona" dedi. BULUT YAMANDAĞ.

            BOTOX CİNAYETİNDE İFADEYİ DEĞİŞTİRDİ
            Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül'ün ölümüyle ilgili önceki duruşmalarda işlemi doktor Öner Özsoyer'in yaptığını söyleyen sanık Erdal Doğruya ifade değiştirdi. Doğruya, "Maktulün vefatına sebep olan işlemi Melih yapmıştır. Ben içeriye girdiğimde Melih işlemi tamamlamıştı" dedi. Hakim bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

            BAHİS OPERASYONU
            İstanbul'da Pendik, Ataşehir ve Beyoğlu'nda yasa dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda dijital materyaller, kimlik kartları, kredi kartları, post cihazı ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler, bugün ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkartılacak.

                CANİYEV YAKALANDI
                Azeri suç örgütü elebaşı Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un Ağustos 2020'de Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınanların arasında Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği tespit edilen Namık Caniyev'in de olduğuna dikkat çekildi.

                İGUANA BODRUM'DA
                Bodrum'da                 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında bir iguana ile karşılaştı. Egzotik kertenkele türü olan yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, Yahşi Mahallesi'ndeki bahçe içerisindeki bir eve geldi. Ayaz'ı gören iguana korkarak kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı. Uzun süre ağacın dalında bekleyen hayvan, birkaç deneme yapsa da aşağı inemedi. Yetkililer, iguanayı indirdi ve hayvanat bahçesine teslim etti.

                NEFES HEYECANI
                İzmir                 Buca'da yaşayan 41 yaşındaki Serkan Yıldız'a 2012'de Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 'kistik fibrozis' hastalığı teşhisi kondu. Yıldız'ın 3 yıl önce akciğer nakli olmasına karar verildi. Bu süreçte hayatını Serap Yıldız ile birleştiren Serkan Yıldız'ın 3 yıl önce bir kızı dünyaya geldi. Rahat bir nefes almaya hasret yaşayan Yıldız, "Nefes" ismini verdi. Nakil için bekleyen Yıldız'a haber, 1 ay önce Trabzon'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın, yakınları tarafından bağışlanan akciğeri, 15 saat süren ameliyatın ardından Yıldız'a nakledildi. Yeni akciğerleriyle oksijen tüpü olmadan nefes almaya başlayan Yıldız, "Kızım Nefes'e kavuşacağım" dedi.

                    6 YAŞINDA HİKAYE KİTABI YAZDI
                    Samsun'da yaşayan 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mehmet Kerem Koca, evindeki Japon balığından esinlenerek, 12 sayfalık hikaye kitabı yazdı. Yazdığı 'Balık Şapşiğin Hayatı' adlı hikaye kitabını öğretmeni Menekşe Kalkan ve okul müdürü Hikmet Özkan'a hediye eden Mehmet Kerem Koca, öğretmenlerinden de tam not aldı. Mehmet'in her gün 3-4 hikaye kitabı okuduğuna dikkat çeken baba Burak Koca, "Oğlum 6 ay önce okuma yazmayı öğrendi. Ne yazdığını sorduğumda, 'Baba kitap yazıyorum' dedi. Ben de yazdıklarına baktım ve hikaye kitabı olacağını düşündüm" dedi.

                    İSTANBUL'A SÜPER HÜCRE UYARISI
                    Meteoroloji,                     İstanbul için Süper Hücre uyarısı yaptı. Karadeniz üzerinden gelen fırtınanın bugün İstanbul'un üzerinde çok farklı meteorolojik olaylara neden olabileceği belirtildi. Süper Hücre'nin beraberinde hortum, sağanak, dolu ve su baskınlarına yol açacağı bildirildi.

                    177.8 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 177 milyon 872 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen 2 kişi, 189'ar bin lira kazandı. 4 bilenler bin 899'ar lira, 3 bilenler 126'şar lira, 2 bilenler ise 12'şer lira alacak.

                        1 TALİHLİYE 209 BİN LİRA
                        10 bilen bir kişi, 209 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 56'şar lira, 8 bilenler 289'ar lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                        İTİRAZ EDİYORUZ
                        Antalya'da                         Özgür Korkanç, 2013'te sahiplendiği İngiliz Cocker Spaniel cinsi köpeğe Kiraz ismini verdi. Ancak oturduğu sitede komşuları gürültü yaptığı gerekçesiyle Kiraz'ı istemedi. Durum yargıya tanışırken Korkanç, iş için köpeğiyle birlikte Kemer'e yerleşti. Bu süreçte yargılama devam etti. Mahkeme geçtiğimiz günlerde Kiraz'ın siteden uzaklaştırılması ve eve adım atmaması kararını verdi!

                        OLACAK HİS DEĞİL
                        ABD'li şarkıcı Britney Spears, 2008'de babasının vasiliği altına alındı. 13 yıl sonra mahkemede isyan bayrağını açtı. Babası James Spears'ın kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini anlattı. Anne Lynne Parnell ise kızının verdiği hukuk mücadelesiyle ilgili "Karışık hislerim var. Ne düşüneceğimi bilmiyorum" açıklaması yaptı.

                            DEKOLTE KALACAK
                            Hacı Sabancı'yla yaşadığı aşkla adını duyuran sosyetik İlkem Öztürk, derin sırt dekolteli görüntülerini sildirmek istedi. "Kişilik haklarım zedeleniyor" dedi. Erişim engeli talep etti. Hakim "Ret" kararı verdi. ATAKAN IRMAK.

                            NOFAKA!
                            Yargıtay'dan, nafaka bağlanan öğretmen eşle ilgili örnek karar: Sürekli ve düzenli geliri var. Nafaka alamaz...

                            KIRKPINAR SEYİRCİLİ
                            660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 9 Temmuz'da başlayacak. Edirne'deki er meydanına, kapasitenin 3'te 1'i kadar seyirci alınacak.

                            35 BİNE ÇÖPÇÜ CEKETİ
                            Lüks markası Balenciaga, yeni ürün yaptı. Temizlik işçisi kıyafetini andıran ceketi 2890 Sterlin'den satışa çıkardı.
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                            Memura çifte kazanç
                            Haberler Yaşam 400 bin TL'ye satın aldığı otomobili komşu çizdi! (Yaşam haberleri)