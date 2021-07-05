Son dakika: Adana'da skandal olay! Gülsüm Köksal önce yeğeninin ardından da ablasının kocasını çaldı

Son dakika haberi...Adana'da akıl almaz bir olay yaşandı. Gülsüm Köksal adlı kadının, ablası Emine Güder ile ablasının kızı olan Sevgi Kendircioğlu'nun kocalarını ellerinden aldığı öne sürüldü.
Olay iddiaya göre şöyle gelişti. Gülsüm Köksal (30) 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının kızı Sevgi Kendircioğlu'nun (24) eşiyle telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı. Aldatıldığından şüphelenen Kendircioğlu, eşiyle tartışıp Adana'daki annesinin yanına döndü.
Köksal ise, Bandırma'ya giderek yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Mutluluk pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Bunun göre Kendircioğlu, kocasından boşandı. Gülsüm Köksal ise bir süre sonra bu kez ablası Emine Güder'in eşi Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Durumu fark eden Güder, eşini evden kovdu.