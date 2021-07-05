Son dakika: Adana'da skandal olay! Gülsüm Köksal önce yeğeninin ardından da ablasının kocasını çaldı

Emine Güder, "İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup birlikte oluyorlar. Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. Başından iki evlilik geçti. Bakamadığı için iki kızını devlet yurduna verdi. Şimdi bizim canımızı yaktı" dedi.