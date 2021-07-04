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    • Yaşam
    • 05.07.2021 00:24
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    • 05.07.2021 00:44
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    Metrobüste yangın paniği! Alevler yükseldi

    İstanbul'da Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı. Yangın durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü.

    İHA
    Metrobüste yangın paniği!

    Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı.

    BİR ANDA DUMAN ÇIKTI
    Yangın, saat 22.30'da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı.

    Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü.

    O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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