Metrobüste yangın paniği! Alevler yükseldi

Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı.

BİR ANDA DUMAN ÇIKTI

Yangın, saat 22.30'da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü.

O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.