Kurbanlık küpe sorgulama 2021 ekranı! TÜRKVET büyükbaş ve küçükbaş küpe sorgulama işlemi nasıl yapılır?

KURBANLIK KÜPELEME NEDİR, NE DEMEK?

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içerisinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınırlar. Bu sürelerin aşılması durumunda ise cezalı küpeleme ve kayıt yapılmaktadır. Küpelenmeyen ve kayıt edilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmesine asla izin verilmez.

Hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınmasındaki amaç, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak, hastalıklı hayvanların hareketini önleyerek hastalıkların yayılmasını önlemek ve dolayısıyla sağlıklı gıda elde ederek halk sağlığını koruma amaçlanmaktadır.

TÜRKVET Hayvan Kayıt sisteminde; hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutulmaktadır.