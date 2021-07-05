Kurbanlık küpe sorgulama 2021 ekranı! TÜRKVET büyükbaş ve küçükbaş küpe sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ülkemizde büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve kayıt işlemleri 2002, küçükbaş hayvanlarda ise 2010 yılında başladı. Vatandaşlar da helal kurban kesmek için sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar…
KURBANLIK KÜPELEME NEDİR, NE DEMEK?
Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içerisinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınırlar. Bu sürelerin aşılması durumunda ise cezalı küpeleme ve kayıt yapılmaktadır. Küpelenmeyen ve kayıt edilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmesine asla izin verilmez.
Hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınmasındaki amaç, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak, hastalıklı hayvanların hareketini önleyerek hastalıkların yayılmasını önlemek ve dolayısıyla sağlıklı gıda elde ederek halk sağlığını koruma amaçlanmaktadır.
TÜRKVET Hayvan Kayıt sisteminde; hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutulmaktadır.
KURBANLIK KÜPE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, küpelenerek ulusal veritabanında kayıt altına alınmaktadır. Mevcut kayıt sistem üzerinden hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir.
Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sayfası vatandaşların kullanıma sunulmuştur.