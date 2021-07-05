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    • 05.07.2021 17:50
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    Kurbanlık küpe sorgulama 2021 ekranı! TÜRKVET büyükbaş ve küçükbaş küpe sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Kurbanlık küpe sorgulama 2021 ekranı yer alıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı’na az kaldı ve milyonlarca Müslüman alemi ibadetlerini yerine getirebilmek için satın alımlara başladı. Peki kurbanlıklarda küpeleme nedir, ne anlama geliyor? TÜRKVET büyükbaş ve küçükbaş küpe sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kurbanlık küpe sorgulama 2021 ekranı!

    Kurbanlık küpe sorgulama 2021 ekranı! TÜRKVET büyükbaş ve küçükbaş küpe sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Ülkemizde büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve kayıt işlemleri 2002, küçükbaş hayvanlarda ise 2010 yılında başladı. Vatandaşlar da helal kurban kesmek için sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte ayrıntılar…

    KURBANLIK KÜPELEME NEDİR, NE DEMEK?

    Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içerisinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınırlar. Bu sürelerin aşılması durumunda ise cezalı küpeleme ve kayıt yapılmaktadır. Küpelenmeyen ve kayıt edilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmesine asla izin verilmez.

    Hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınmasındaki amaç, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak, hastalıklı hayvanların hareketini önleyerek hastalıkların yayılmasını önlemek ve dolayısıyla sağlıklı gıda elde ederek halk sağlığını koruma amaçlanmaktadır.

    TÜRKVET Hayvan Kayıt sisteminde; hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutulmaktadır.

    KURBANLIK KÜPE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, küpelenerek ulusal veritabanında kayıt altına alınmaktadır. Mevcut kayıt sistem üzerinden hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir.

    Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ sayfası vatandaşların kullanıma sunulmuştur.

        KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!

        Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
        a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
        b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
        c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
        d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
        f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

        Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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