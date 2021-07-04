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    • Yaşam
    • 04.07.2021 11:18
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    • 04.07.2021 11:23
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    Doktor raporunda gerçekler ortaya çıktı! Anne işkencesinde korkunç detaylar: Üzerinde sigara söndürüp karanlık odada aç bıraktı

    Konya'da korkunç gerçek doktor raporunda ortaya çıktı. 4.5 ve 3.5 yaşlarındaki çocuklarına şiddet uygulayıp, ayağında sigara söndürdüğü iddia edilen anne tutuklandı. İfadesinde ise oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktaki yanık için "Onlar mum yanığı" dedi.

    Anne işkencesi doktor raporunda ortaya çıktı!

    5 yıllık evli olan Mehmet A. ve Sibel A. arasında geçimsizlik başlayınca, 6 ay önce evlerini ayırdı. Kızları A.Ş.A. (4.5) ve oğulları K.A.A. (3.5) da anneleri ile yaşamaya başladı.

    Ancak olay, haftada 2 gün çocuklarını gören baba Mehmet A.'nın 22 Haziran'da çocuklarını babaannesine götürmesiyle ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, çocuklara banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü.

    Doktor raporunda ise "yaraların sigaradan kaynaklı" olduğuna yer verildi. Polise intikal eden olayda, çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

        Mehmet A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları reddederken, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında birkaç noktada mum yanığı olduğunu öne sürdü. Sibel A. mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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