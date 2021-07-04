Antalyalı İsmailÜmmüşen Kozak çiftinin tek yumurta üçüz kızları Aslı, Başak ve Deniz (24) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni başarı ile bitirip doktor oldular.

Üçüz kardeşler 2015 yılında birlikte gelerek üniversiteye kayıt olmaları ise üniversite görevlileri ve diğer öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanmıştı. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi takdirname ile tamamlayan üçüzler, 2015 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) yüksek puan aldılar.

Türkiye sıralamasında ilk 10 bin öğrenci arasına giren üçüzler ilk tercihleri olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 6, 9 ve 33. sıradan yerleştiler. Emekli baba İsmail Kozak, ise üçüz kızlarının aynı anda aynı üniversiteyi kazanmaları ve başarı ile mezun olmaları eşi ve kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Üçüz kızlarının hep kendisine müjde yaşattığını da belirten baba Kozak, "Eşim hamile kaldığında ikiz beklerken üçüz olduklarını öğrendik. Eşim tek başına büyütürken ister istemez zorluklar yaşadık. Yakınlarımızın desteği ile büyütüp okuttuk. Kızlarımdan Aslı Kozak Adem Tolunay Anadolu, Başak Kozak Yusuf Ziya Öner Anadolu, Deniz ise Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Liselerini taktirle bitirdi. Hep takdir ve onur belgesi aldılar. Tıp istiyorlardı. İlk tercihleri ile hayallerindeki okulu kazandılar. Şimdi bitirip doktor oldular" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

AİLEYE TEŞEKKÜR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan. Deniz, Başak Aslı Kozak üçüz kardeşleri plaket ile ödüllendirdi.

Üniversiteleri için gurur olduğunu belirten rektör Özkan, "Artık onlar öğrencimiz değil, meslektaşımız oldu. Onlardan çok büyük başarılar bekliyoruz. Esas teşekkür ise annesi ve babasına" dedi.