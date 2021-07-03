Konya Karatay'da TikTok için markette buzdolabına girip video çekti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi

TikTok'ta beğeni almak için çekilen videolar, tam anlamıyla insan sağlığına tehdit. Kültürümüze aykırı olarak nimete saygı da duymayanlar çektikleri videolarla saçmalıklarını gözler önüne seriyor. Bunun son örneği Konya Karatay'da yaşandı.
BUZDOLABINA GİRİP VİDEO ÇEKTİ
Konya'da, Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze- meyve ve şarküteri ürünlerinin satıldığı pazar yerindeki bir iş yeri çalışanı, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.
TEPKİ GELİNCE VİDOEYU SİLDİ
Merkez Karatay ilçesindeki Kadınlar Pazarı'ndaki bir iş yerinde çalışan kişi, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girip, o ana ait görüntüleri arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Ardından da görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.