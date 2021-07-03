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    • Yaşam
    • 03.07.2021 20:30
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    • 03.07.2021 21:16
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    İzmir'de vahşet! 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü

    Son dakika haberleri... İzmir'de kan donduran bir olay yaşanadı. Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu, polise teslim olan zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

    AA
    3 çocuk annesi kadın katledildi!

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi kadın boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

    ZANLI TESLİM OLDU
    Alınan bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi'ne giden S.Ç (30), sevgilisi olduğunu iddia ettiği 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu (33) bıçakla öldürdüğünü belirtti.

    Gözaltına alınan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, kanlı bıçak ve giysiler bulan polis ekipleri, 1078 Sokak'taki evin mutfağında boğazından bıçakla yaralanmış kadının yattığını tespit etti.

    Sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturmada, kadının, şiddet gördüğü gerekçesiyle zanlı hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

    Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin, "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu saptandı.

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