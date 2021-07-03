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    • Yaşam
    • 03.07.2021 21:23
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    • 03.07.2021 21:41
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    Aşırı yağışlar sebebiyle Ankara- İstanbul- Konya YHT seferleri iptal edildi!

    Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan yapılan açıklamada, Ankara- Konya Yüksek Hızlı Tren hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi.

    DHA
    Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi!

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan yapılan açıklamada, Ankara- Konya Yüksek Hızlı Tren hattını seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

    Yolculara bilet ücretlerinin kesintisiz olarak iade edildiği belirtilen çıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Ankara- Konya YHT hattının bir kesiminde aşırı yağışlardan meydana gelen sel nedeniyle tren seferleri iptal edildi. Sarayönü mevkiindeki sel bölgesine bakım onarım ekipleri sevk edildi. Ekipler hattın onarımına başladı. Teknik ekibin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrasında yol trafiğe açılacak. Tren seferleri çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ankara- Konya ve İstanbul- Konya seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. Yolculara bilet ücretleri kesintisiz olarak iade edildi."

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    Haberler Yaşam Aşırı yağışlar sebebiyle Ankara- İstanbul- Konya YHT seferleri iptal edildi!