Sakarya'da 13 parçaya ayrılan cesetlerin başları bulunamadı

Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta dün, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı.
Aramada site inşaatının bulunduğu arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.
Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.