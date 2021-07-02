Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.07.2021 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 13:03
    ABONE OL

    Beşiktaş'ta yangın paniği! İtfaiye eri dumandan etkilendi

    Beşiktaş'ta bulunan 6 katlı boş bir binanın çatı bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu çatı katını bir anda alevler sararken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

    Beşiktaş'ta yangın paniği! Bir anda alevler yükseldi

    Beşiktaş'ta 6 katlı boş binanın çatı katında yangın çıktı. Tüm çatıyı kaplayan alevler yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

    Beşiktaş Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak'ta bulunan 6 katlı boş binanın çatı katında saat 11.30 sıralarında çatı katında söküm çalışması yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İşçiler, çatı katında alevlerin yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş ve Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına merdiven açarak müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine olay yerindeki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

    Yangın nedeniyle sokak duman altında kaldı. Bazıları yangını görüntülemeye çalışırken bazıları ise yangına karşı çay içti. Bir kişinin çatıda çalışan itfaiye erlerini izlediği görüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ülke bunu konuşuyor: Kiliselerde binlerce çocuk mezarı
    Haberler Yaşam Beşiktaş'ta yangın paniği! İtfaiye eri dumandan etkilendi