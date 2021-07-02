Aşırı güvendeyiz! Türkiye aşılamada 50 milyon dozu aştı: 3. doz aşılar yapılmaya başlandı

Aşıların öncelikli amacının virüse karşı antikor yanıtı oluşturmak olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "6 ay sonra antikor oranlarında azalma meydana gelebiliyor. Bu da hastalıklara yakalanma riskini artırıyor. Koruyuculuk zaman dilimi 6 aydan itibaren azaldığı için 3. doz aşılamaların başlaması büyük önem taşıyor" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece, 3'üncü doz aşıların yapılacağını anlattı. İkinci doz aşıyı yaptırdıktan 3 ay sonra 3'üncü dozun yaptırılabileceği hatırlatıldı.
Delta varyantının diğer varyantlara kıyasla aşıların etkinliğini biraz daha azalttığını vurgulayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Delta varyantına karşı Biontech aşısının ilk dozu yüzde 33, ikinci dozu ise yüzde 88 koruyor. Sinovac'ın koruyuculuğu ise Biontech'e göre daha az gözüküyor" dedi.
YERİNDE UYGULAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulaması kapsamında Batman'da bir AVM'de kızına aşı yapan hemşirenin fotoğrafını paylaştı. "Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı" ifadesini kullandı.
EKİPLER TARLADA
Tunceli'de sağlık ekipleri, Göktepe Köyü ve Akpazar beldesindeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin ayağına gitti. İkna edip aşılarını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece, 3'üncü doz aşıların yapılacağını anlattı. İkinci doz aşıyı yaptırdıktan 3 ay sonra 3'üncü dozun yaptırılabileceği hatırlatıldı.
Delta varyantının diğer varyantlara kıyasla aşıların etkinliğini biraz daha azalttığını vurgulayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Delta varyantına karşı Biontech aşısının ilk dozu yüzde 33, ikinci dozu ise yüzde 88 koruyor. Sinovac'ın koruyuculuğu ise Biontech'e göre daha az gözüküyor" dedi.
YERİNDE UYGULAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerinde aşı uygulaması kapsamında Batman'da bir AVM'de kızına aşı yapan hemşirenin fotoğrafını paylaştı. "Doktor olmak isteyen kızının ilk doz aşısını hemşire annesi yaptı" ifadesini kullandı.
EKİPLER TARLADA
Tunceli'de sağlık ekipleri, Göktepe Köyü ve Akpazar beldesindeki tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin ayağına gitti. İkna edip aşılarını yaptı.