Pitbull köpeği, kontrolden çıktı! Hayvanın saldırdığı Berkay Karagöz'e 30 dikiş atıldı

İstanbul Kartal'da sorumsuz bir vatandaş, ağızlığı olmadığı halde çocukların bisiklet sürdüğü ve top oynadığı bir sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirdi.

Sahibini sürüklemeye başlayan pitbull, sokakta top oynayan 10 yaşındaki Berkay Karagöz'e saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuk, kanlar içinde yere yığıldı.

Köpeğin sahibi ve çevre sakinleri, yaklaşık bir dakika boyunca küçük çocuğu köpekten kurtarmaya çalıştı. Köpeğin ısırıklarıyla yaralanan çocuğa 30 dikiş atıldı.

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Berkay'ın annesi Mehpare Karagöz, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.