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    • 01.07.2021 00:57
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    Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını!

    Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşün tesisinde yangın çıktı. Bölgeye ulaşan 8 itfaiye aracı ile diğer ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

    İHA
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    Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşün tesisinde yangın çıktı.

    Yangın, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi sınırlarında yer alan Elazığ OSB'nin 9. Kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm testisinde çıktı

    8 İTFAİYE ARACI BÖLGEYE ULAŞTI
    Alevlere teslim olan tesis, çalışanlarının haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi.

    Bölgeye ulaşan 8 itfaiye aracı ile diğer ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.
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