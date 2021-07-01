İki muhabir, sevgilisine şiddet uygulayan Tolgahan T'nin belindeki bıçağı aldı kadını kurtardı (Yaşam haberleri)

Bursa'da S.K. (26) adlı kadın, bir süre birlikte yaşadığı Tolgahan T. (25) tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip kaçırılmaya çalışıldı. Bu sırada olay yerinden geçen muhabirler Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen, kadını kurtardı.
T.'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Evren, S.K.'yi polis gelene kadar korudu. Polis, Tolgahan T.'yi gözaltına aldı.
OLAYA GELİN!
İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında kavga çıktı. Sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen kadın, olay yerinden ayrıldı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.