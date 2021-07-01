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    İki muhabir, sevgilisine şiddet uygulayan Tolgahan T'nin belindeki bıçağı aldı kadını kurtardı (Yaşam haberleri)

    Bursa'da S.K. adlı kadın, bir süre birlikte yaşadığı Tolgahan T. tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip kaçırılmaya çalışıldı. Bu sırada olay yerinden geçen muhabirler Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen, kadını kurtardı. T.'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Evren, S.K.'yi polis gelene kadar korudu. Polis, Tolgahan T.'yi gözaltına aldı.

    Kahraman muhabirler

    Bursa'da S.K. (26) adlı kadın, bir süre birlikte yaşadığı Tolgahan T. (25) tarafından bıçak zoruyla taksiye bindirilip kaçırılmaya çalışıldı. Bu sırada olay yerinden geçen muhabirler Derya Evren ile İsmail Hakkı Seymen, kadını kurtardı.

    T.'nin belinden bıçağı alıp kendisini sakinleştirmeye çalışan Evren, S.K.'yi polis gelene kadar korudu. Polis, Tolgahan T.'yi gözaltına aldı.

    OLAYA GELİN!
    İstanbul     Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafı ile erkek tarafı arasında takı kavgası yaşandı. Takılarını bırakan gelin, babası ile birlikte düğünden çıktı. Kapı önünde dünürler arasında kavga çıktı. Sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı. Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen kadın, olay yerinden ayrıldı. Gelinin düğünden kaçışı ve kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

        TİRAJİK KAZA
        İzmir'de         önceki gün motosiklet sürücüsü Elif Süer (21), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Fast food zincirinde çalışan Süer'in işe gidip gelirken ulaşımını 2 ay önce aldığı motosikletiyle sağladığı belirlendi.

        GERİ DÖN AYSU!
        İzmir         Çeşme'de ailesiyle birlikte yaşayan Aysu Kaplan (19), önceki gün 14.00 sıralarında evden çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Gözü yaşlı baba Kerim Kaplan, yakınları ve arkadaşlarını aradı. Kızının yanlarında olmadığını öğrenince durumu polise bildirdi. 1.75 boyundaki Aysu'yu görenlerin en yakın polis karakoluna ya da 0532 724 78 82 numaralı telefona bildirmelerini istedi.

        175.5 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 175 milyon 578 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 137 bin 768'er lira, 4 bilenler bin 455'er lira, 3 bilenler 109'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

            BİR TALİHLİYE 2.8 MİLYON LİRA
            5+1             bilen bir kişi 2 milyon 891 bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 49'ar, 4+1 bilenler 499'ar, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 10'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 5'er lira ikramiye alacak.

            BOMBA AŞK!
            İstanbul             Bağcılar'da ayrılmak isteyen sevgilisi Dilek K.'nın (30) evine bomba attığı gerekçesiyle 68 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tolga Zararsız (36), Coronavirüs testi pozitif çıktığı gerekçesiyle ilk duruşmaya katılamadı. Olay günü evde olmadığını belirten Müşteki Dilek K., "Bana 'Mahallene gelip bomba patlatacağım, evini yakacağım' şeklinde mailler attı. Bir keresinde kapıyı kırıp, eve girdi. Ben balkondan bağırınca kurtulabildim. Cezaevinden bana mektup gönderiyor" dedi.

            TEHDİT EDİYOR
            Anne Nursel K. da "Olay anında torunumla birlikte içerideydik. Çok güçlü bir patlama oldu, çok korktuk" diye konuştu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, sanığın gönderdiği belirtilen tehdit mailleri de ortaya çıktı.

                KANADA KAVRULUYOR
                Pasifik'in                 kuzeybatı kıyılarını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle Kanada, tarihindeki en yüksek sıcaklıkları görmeye devam ediyor. Dün termometrelerin neredeyse 50 dereceyi gösterdiği ülkede, 130'u aşkın kişi sıcaklık nedeniyle yaşamını yitirdi. Yerel yönetimler, bazı kentlerde halkın serinlemesi için geçici havuzlar ve çeşmeler kurdu.

                MARS'TA SUYU GÖLDÜK
                Kızıl                 Gezegen'de yapılan yeni bir araştırmada, 'onlarca' göl dahil olmak üzere, düşünülenden daha fazla su olabileceği ortaya çıktı. NASA'daki bilim adamları, suyun Mars'ın güney kutbu çevresinde varlığını kanıtladı.

                İÇİMİZ KAN AĞLIYOR
                Kocaeli'de                 önceki gün saat 20.30 sıralarında M.K. idaresindeki özel halk otobüsü, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Emine Nur Zengin'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Zengin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, otobüs şoförü M.K.'yı gözaltına aldı. Daha önce mahalleye kasis yapılmasını istediklerini belirten dayı Yılmaz Çelik, "İçimiz kan ağlıyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Park olsaydı mahallemizde, çoluk çocuk parkta oynardı" dedi.

                    ÇOK MERSİN
                    Kaybolan                     insanlık, Mersin'de ortaya çıktı! Ayşe Söylemez (43), günün kahramanıydı. 4 çocuk annesi Söylemez, kısa süre önce askerden gelen oğluna iş aramak için çarşıya çıktı. Yolda küçük bir altın kesesine rastladı. Kesedeki 10 adet yarım altını gören Söylemez, soluğu karakolda aldı. Polis, kısa sürede altınların sahibi Zümrüt Genç'e ulaştı. Genç, altın kalpli anne Söylemez'e "Böyle insanların olduğunu görünce ümitlerim artıyor" diyerek mutluluğunu anlattı.

                    O ARTIK YARDIMSEVER
                    Üniversite öğrencisi genç, sokak hayvanlarının imdadına yetişti. Ankara'da yaşayan Harun Köybaşı, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Hayvanları çok seven Köybaşı, herkese örnek olacak bir proje başlatmaya karar verdi. Bir ay önce restoranda işe girdi. Karşılığında maaş değil, gün boyu tüketilmeyerek artık hale gelen yemekleri istedi. Haftanın 3 günü topladığı artık yemekleri, sokak hayvanlarına dağıtan Harun Köybaşı bu davranışıyla gönülleri fethetti...

                    ASİLACAK ÇOK YOLU VAR
                    Akademisyen Asil Özbay, kadınları cesaretlendirmek için gaza bastı! Motosikletiyle, Afrika turuna çıktı. İlk durağı olan Kenya'ya ulaşan Özbay, kıtayı karış karış gezeceğini açıkladı. Genç kadın, 6 ayda 30 bin kilometre yol kat edecek. Kenya'dan başlayarak Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Zambiya'yı gezecek.

                        ARZUHALİMİZ BUDUR
                        Bursa'da                         Adalet Sarayı'nın köşesinde arzuhalcilik yapan Fahrettin Özden, meslekte 20 yılı geride bıraktı. Hala daktilosunu kullanarak dilekçe yazan Özden, "Bu meslekte unutmadığım bir hatıram var. Bir doktor hanım ve mühendis bey geldiler ve 'Acele boşanma' dediler. Kadın, 'Kocam sigara içiyor, ağzı çok kötü kokuyor, boşanmak istiyorum. Bunu yaz' dedi, ben de yazdım. Hakimin dikkatini o cümle çekmiş ve ilk celsede boşanmışlar. Bir dilekçeyi yazmak 10-15 dakika, bazen 5 dakika sürüyor. Kapsamlıysa iş değişiyor" dedi.

                        NASAR DEĞDİ
                        Muğla                         Ula'nın sakin şehri Akyaka'daki 'Kadın Azmağı', güzelliğiyle büyüledi. Her yıl binlerce tatilci serinlemek için bu doğa harikası bölgeye akın etti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bile Instagram hesabından 'Kadın Azmağı'nın videosunu paylaşarak 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' sözleriyle hayranlığını gizleyemedi. Ancak Kadın Azmağı da dünyayı saran kuraklıktan etkilendi. Deredeki suyun azalması üzerine harekete geçildi. Ula Belediye Başkanlığı'nca insanların suya girmesine yasak getirildi.

                        CERRAHPAŞA'NIN VELİ NİMET
                        İstanbullu Nimet Süner, 1964'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi. Evlendiği için okuluna ara verdi. Kaydı silindi. 2016'da af çıkınca sevindi. 45 yıl önce ara verdiği okuluna geri dönüp başarıyla bitirdi. Beyaz önlüğünü giydi.

                            BABASININ KIZI
                            Psikolog Batın Bezik, şehit Uzman Çavuş Ali Bezik'in evladıydı. Yıllarca şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz destek sağladı. Şimdi de Foça Komando Okulu'nu tamamladı. Babasının mavi beresini taktı. Dünyaya mesaj yolladı: Bir ölür bin diriliriz.
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                            Haberler Yaşam İki muhabir, sevgilisine şiddet uygulayan Tolgahan T'nin belindeki bıçağı aldı kadını kurtardı (Yaşam haberleri)