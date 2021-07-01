İki muhabir, sevgilisine şiddet uygulayan Tolgahan T'nin belindeki bıçağı aldı kadını kurtardı (Yaşam haberleri)

ARZUHALİMİZ BUDUR

Bursa'da Adalet Sarayı'nın köşesinde arzuhalcilik yapan Fahrettin Özden, meslekte 20 yılı geride bıraktı. Hala daktilosunu kullanarak dilekçe yazan Özden, "Bu meslekte unutmadığım bir hatıram var. Bir doktor hanım ve mühendis bey geldiler ve 'Acele boşanma' dediler. Kadın, 'Kocam sigara içiyor, ağzı çok kötü kokuyor, boşanmak istiyorum. Bunu yaz' dedi, ben de yazdım. Hakimin dikkatini o cümle çekmiş ve ilk celsede boşanmışlar. Bir dilekçeyi yazmak 10-15 dakika, bazen 5 dakika sürüyor. Kapsamlıysa iş değişiyor" dedi.