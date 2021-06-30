Üniversite sınavı sona erdi: Veliler 1 saatlik ders için 500 TL'ye isyan etti

Milyonlarca genç, daha iyi bir gelecek için hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Bazı öğrenciler ise bir yıl daha hazırlanmak için dershane ve özel ders arayışına yöneldi.

İnternetteki özel ders ücretleri ise hızla yükseldi! Matematik şampiyonu Ebubekir Aktaş, 1 saatlik matematik dersi için tam 500 lira istedi! Türkiye ikincisi Yunus Emre Narin'in bir saatlik ders ücreti ise 100 TL'ydi! Ücretleri duyan veliler isyan etti: Evlatlarımızın geleceği için her şeyi yapıyoruz. Ancak yine de sınavda başarılı olamıyor.