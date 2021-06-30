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    Üniversite sınavı sona erdi: Veliler 1 saatlik ders için 500 TL'ye isyan etti

    Üniversite sınavı sona erdi. Çoğu öğrenci yeniden özel ders arayışına girdi. Veliler ise 1 saatlik matematik dersi için 500 lira istenmesine isyan etti: Bu ücretlere rağmen çocuklar sınavda başarılı olamıyor.

    Bu işte bir derslik var

    Milyonlarca genç, daha iyi bir gelecek için hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Bazı öğrenciler ise bir yıl daha hazırlanmak için dershane ve özel ders arayışına yöneldi.

    İnternetteki özel ders ücretleri ise hızla yükseldi! Matematik şampiyonu Ebubekir Aktaş, 1 saatlik matematik dersi için tam 500 lira istedi! Türkiye ikincisi Yunus Emre Narin'in bir saatlik ders ücreti ise 100 TL'ydi! Ücretleri duyan veliler isyan etti: Evlatlarımızın geleceği için her şeyi yapıyoruz. Ancak yine de sınavda başarılı olamıyor.

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    Haberler Yaşam Üniversite sınavı sona erdi: Veliler 1 saatlik ders için 500 TL'ye isyan etti