Son dakika: Konya'da eşi Tuba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayan Bekir Erkol cezasını beğenmedi! İndirim istediler

Tuba Erkol'un, olay tarihinden önce sürekli eşine ağır hakaret edip aşağıladığını, olay günü de yine Bekir Erkol'un onur ve haysiyetini zedeleyici ağır hakaretlerine devam ettiğini öne süren avukat, tüm bunların her birinin başlı başına ağır haksız tahrik olduğunu vurguladı.