Son dakika: Konya'da eşi Tuba Erkol'u 46 yerinden bıçaklayan Bekir Erkol cezasını beğenmedi! İndirim istediler

Gelen son dakika haberi... Konya'da 3 çocuğunun annesi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (42), haksız tahrik ve iyi hal hükümleri de uygulanarak 'eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
SABAH'ın duyurduğu ödül gibi ceza, hem Tuba Erkol'un ailesi hem de yargı camiası taarfından tepki çekmişti. Tartışmalar sürerken Bekir Erkol'un avukatı da yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı.
Gerekçe olarak da Erkol'a verilen tahrik indiriminin en üst hadden uygulanmamasını gösterdi.