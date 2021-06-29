Son dakika: Gece yarısı bıçaklı facia! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ortalığı yıktı

Gelen son dakika haberi... Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gece yarısı ortalığı birbirine kattı.
Çınar'ın eski sevgilisi Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı.