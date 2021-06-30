İzmit'te koronavirüs aşılarını çalan şahıstan şoke eden ifade

İddiaya göre, 6 koronavirüs aşısı çalan ismi açıklanmayan genç, merkezden ayrıldı. Aşıların eksik olduğunu fark eden sağlık çalışanları, hırsızlığı güvenlik kameralarından tespit ederek polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci yakalayarak gözaltına aldı.