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    • Yaşam
    • 30.06.2021 16:06
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    • 30.06.2021 16:16
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    İzmit'te koronavirüs aşılarını çalan şahıstan şoke eden ifade

    İzmit'te bulunan bulunan bir aile sağlığı merkezinden 6 adet koronavirüs aşısı çalındı. Şüpheli şahıs olaydan 3 saat sonra yakalanırken, ifadesinde aşı şişesini koleksiyon amaçlı aldığını iddia etti.

    İzmit'te koronavirüs aşılarını çalan şahıstan şoke eden ifade

    İzmit'te bir genç, Aile Sağlığı Merkezi'nde görevlinin aşı odasından çıktığı sırada içeri girip, 6 koronavirüs aşısı çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Gündoğdu Mahallesi'nde önceki gün öğleden sonra Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir genç, görevli aşı odasından çıkınca içeri girdi.

    İddiaya göre, 6 koronavirüs aşısı çalan ismi açıklanmayan genç, merkezden ayrıldı. Aşıların eksik olduğunu fark eden sağlık çalışanları, hırsızlığı güvenlik kameralarından tespit ederek polise haber verdi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci yakalayarak gözaltına aldı.



    Güvenlik kamerası görüntülerinde, Aile Sağlığı Merkezine gelip bir süre koridorda bekleyen şüphelinin, aşı odasına girdiği, yaklaşık 20 saniye sonra odadan çıktığı görüldü. Aşı odasından çıktığı sırada bir personel ile karşılaşan şüphelinin, daha sonra aile sağlığı merkezinden ayrıldığı görülüyor.

        ESKİ SAĞLIK ÇALIŞANI KOLEKSİYON İÇİN ALMIŞ
        İzmit'te, aile sağlığı merkezinden 1 flakon Biontech aşısının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski sağlık çalışanı N.A.B. gözaltına alındı.

        Olaydan yaklaşık 3 saat sonra yakalanan N.A.B.'nin aldığı aşı şişesine el koyuldu. N.A.B., ifadesinde, aşı şişesini koleksiyon amaçlı aldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.

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        İzmit'te koronavirüs aşılarını çalan şahıstan şoke eden ifade
        Haberler Yaşam İzmit'te koronavirüs aşılarını çalan şahıstan şoke eden ifade