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    • Yaşam
    • 30.06.2021 15:38
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    • 30.06.2021 15:38
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    İstanbul Bağcılar'da okul çatısı yandı

    İstanbul Bağcılar'da bulunan bir ilkokulun çatı bölümünde yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni itfaiye raporundan sonra netlik kazanacak.

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    Bağcılar'da, bir ilkokulun çatısında çıkan yangın, söndürüldü.

    Güneşli Mahallesi'ndeki Koca Yusuf İlkokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle okulda hasar oluştu.

    Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Eldivan, olay sırasında okulun boş olduğunu belirterek, "Yangının çatıdaki çalışmadan dolayı çıktığını düşünüyoruz. İtfaiyenin raporundan sonra netlik kazanacak." dedi.

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