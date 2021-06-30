İzmir'de gece yarısı feci kaza! Otomobil park halindeki belediye otobüsüne çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Otomobildeki çocuklar Yıldız M. (10) ile Nimet K.'da (6) sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ağır yaralı Abdürrahim G.'yi özel bir hastaneye; Kadriye M., Nimet K. ve Yıldız M.'yi de Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.