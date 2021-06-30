İstanbul Sultangazi'de Elif Çakal'ın uçurumda cansız bedeni bulundu: Arkadaşları dövmüş (Yaşam haberleri)

KALPTEN VURDULAR

Antalya Muratpaşa'da eczacı O.Y., 3 yıl önce kendisini diş hekimi olarak tanıtan Yücel Avcı'nın muayenesine gitti. Tedavi olurken, oğluyla telefonda tartıştı. Konuşmayı dinleyen Yücel Avcı ve eşi Fatma Avcı, eczacı O.Y.'ye "Bizim kalp gözümüz açık" diyerek oğlu ile yaşadığı sorunu ücret karşılığı çözebileceklerini belirtti. Dolandırıcı çift, eczacının ölen eşi için de Umre'ye gideceklerini, tüm dini dua ve vecibeleri yerine getireceklerini belirterek, 225 bin lira istedi. Sahte diş hekimi ve çene cerrahı, çeşitli bahanelerle eczacıdan 3 yılda toplam 800 bin lira aldı. Şikayet üzerine haklarında dava açılan karı-kocaya 5'er yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezası verildi.