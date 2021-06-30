İstanbul Sultangazi'de Elif Çakal'ın uçurumda cansız bedeni bulundu: Arkadaşları dövmüş (Yaşam haberleri)

İstanbul Sultangazi'de 4 gün önce Elif Çakal'ın (15) uçurumda cansız bedeni bulundu. 4 arkadaşı intihar ettiği söyledi. Annesi ise kızının itildiğini iddia etti. Gözaltına alınan 2 kız ve erkek arkadaşı, serbest bırakıldı. Ölümden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.
ALEV CAN YAKTI
İstanbul Kadıköy'de 8 kişinin kaldığı 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 20 yaşındaki müzisyen Yusuf Can Döğüşçü, hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Binada kalanlar, merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.
DOKTOR KASİYER!
Bursa'da 5 yaşındaki Mustafa Demir, macera sporları faaliyeti gösteren bir parkta güvenlik önlemleri alınmadan kaydırak alanına alındı. Botunun devrilmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Yaralanan küçük çocuğun görüntüleri, pes dedirtti. Küçük çocuğun ailesi tarafından doktor istenmesi üzerine kasiyer olarak çalışan genç kadını "doktor" diye getirdiği iddia edildi.