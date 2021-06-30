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    İstanbul Sultangazi'de Elif Çakal'ın uçurumda cansız bedeni bulundu: Arkadaşları dövmüş (Yaşam haberleri)

    İstanbul Sultangazi'de 4 gün önce Elif Çakal'ın (15) uçurumda cansız bedeni bulundu. 4 arkadaşı intihar ettiği söyledi. Annesi ise kızının itildiğini iddia etti. Gözaltına alınan 2 kız ve erkek arkadaşı, serbest bırakıldı. Ölümden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

    Ölüme 5 kala

    İstanbul Sultangazi'de 4 gün önce Elif Çakal'ın (15) uçurumda cansız bedeni bulundu. 4 arkadaşı intihar ettiği söyledi. Annesi ise kızının itildiğini iddia etti. Gözaltına alınan 2 kız ve erkek arkadaşı, serbest bırakıldı. Ölümden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor.

    ALEV CAN YAKTI
    İstanbul     Kadıköy'de 8 kişinin kaldığı 5 katlı apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 20 yaşındaki müzisyen Yusuf Can Döğüşçü, hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Binada kalanlar, merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.

    DOKTOR KASİYER!
    Bursa'da 5 yaşındaki Mustafa Demir, macera sporları faaliyeti gösteren bir parkta güvenlik önlemleri alınmadan kaydırak alanına alındı. Botunun devrilmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Yaralanan küçük çocuğun görüntüleri, pes dedirtti. Küçük çocuğun ailesi tarafından doktor istenmesi üzerine kasiyer olarak çalışan genç kadını "doktor" diye getirdiği iddia edildi.

        Baba oğulu ayıran kaza
        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde önceki gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında Hollanda vatandaşı Leetamajaad Daouad (12) hayatını kaybederken, babası Sıdi Leeth Macad Daouad (54) ise ağır yaralandı.

        Durumu ağır olan babası ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada, gencin ve babasının motosiklet tutkusu olduğu ve gittikleri her ülkede motosiklet kiraladıkları ortaya çıktı.

        40.5 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 40 milyon 598 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 726'şar lira, 4 bilenler 463'er lira, 3 bilenler 26'şar lira, 2 bilenler ise 2 lira 95'er kuruş alacak.

            ANA FERYAD
            Çanakkale             Biga'da fabrika işçisi Nurten Balcı (51), boşandığı 11 yıllık eşi Mehmet Balcı'dan (42) yıllarca işkence gördüğünü anlattı. "Eniştesi Mesut Kaçar ve kız kardeşinin çocuğu olmuyordu. Karmındaki bebeğimi, daire karşılığı onlara vermek istedi. Karşı çıkınca işkence üzerine işkence yaptı. Sonraki yıllarda eniştesi Kaçar'ı eve çağırdı. Benimle birlikte olup onlara çocuk doğurmamı istedi. Kaçar'ın elinden zor kurtuldum. Sonra dava açıp yollarımı ayırdım" ifadesini kullandı. Balcı, eski kocasına karşı hukuk mücadelesi başlattı!..

            MUTLULUK TABLOSU
            Yunanistan'ın             Atina Ulusal Resim Galerisi'nde sergilenen Picasso'nun "Kadın Başı" ve Hollandalı sanatçı Piet Mondrian'ın "Stammer Yeldeğirmeni" tabloları 2012'de çalındı. Emniyet güçleri, 9 yıl boyunca tabloların izini sürdü. Sonunda Keratea bölgesinde bir eve baskın yaptı. İki önemli eser bulundu. Gözaltına alınan 49 yaşındaki ev sahibi, paketleri bir kişinin kendisine emanet olarak bıraktığını söyledi. Picasso'nun 1939'da çizdiği ve 1949'da Nazi işgaline karşı mücadele verdiği için Yunan halkına hediye ettiği "Kadın Başı" ile Mondrian'ın "Stammer Yeldeğirmeni" adlı eserler galeriye geri getirildi.

            KALPTEN VURDULAR
            Antalya             Muratpaşa'da eczacı O.Y., 3 yıl önce kendisini diş hekimi olarak tanıtan Yücel Avcı'nın muayenesine gitti. Tedavi olurken, oğluyla telefonda tartıştı. Konuşmayı dinleyen Yücel Avcı ve eşi Fatma Avcı, eczacı O.Y.'ye "Bizim kalp gözümüz açık" diyerek oğlu ile yaşadığı sorunu ücret karşılığı çözebileceklerini belirtti. Dolandırıcı çift, eczacının ölen eşi için de Umre'ye gideceklerini, tüm dini dua ve vecibeleri yerine getireceklerini belirterek, 225 bin lira istedi. Sahte diş hekimi ve çene cerrahı, çeşitli bahanelerle eczacıdan 3 yılda toplam 800 bin lira aldı. Şikayet üzerine haklarında dava açılan karı-kocaya 5'er yıl hapis ve 3 bin TL adli para cezası verildi.

                PARA ÇANTASI İÇİN ÖLDÜRDÜ
                Odunla kafama vurdu. Beni bağlayıp bodruma sürükledi. Para çantasını soruyordu ama söylemedim. Gidince sürünerek çıktım. Burnumla dış kapıyı açıp yardım istedim. Annemi öldürdüğünü polis gelince öğrendim.

                YA GÜREŞ YA SUCUK
                New York Times, Efes Deve Güreşleri'ni mercek altına aldı. "Güreş olmazsa bütün develer sucuk olur" diye yazdı.

                5. ÇİFT KOL NAKLİ
                Antalya'da ölen kişinin organları bağışlandı. Prof. Ömer Özkan, Yavuz Ayılmazdır'a 5. çift kol naklini yaptı.
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                Haberler Yaşam İstanbul Sultangazi'de Elif Çakal'ın uçurumda cansız bedeni bulundu: Arkadaşları dövmüş (Yaşam haberleri)