Sarhoşun pompalı tüfekle intihar girişimini çelik yelekli müzakereci polis önledi: Ah be oğlum neden böyle yaparsın

Olay, saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Erkan D., 4'üncü katta bulunan evinin balkonuna çıktı. Elinde bulunan pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başlayan Erkan D.'yi gören komşuları, durumu polise haber verdi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kendisini ikna etmeye çalışan polislere de tüfeğini doğrultan Erkan D. tüm çabalara rağmen aşağı inmek istemedi.
Erkan D.'yi ikna etmek için müzakereci polis de bölgeye sevk edildi. Müzakereci polisin çelik yelek giyerek ikna etme çalışması 1 saat sürdü.