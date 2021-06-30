Gaziantep'te görme engelli çocuklarının ameliyat parası çalındı! Bir hayırsever ise tüm masrafları üstlendi

Doğuştan görme engelli oğulları 2 yaşındaki Miraç Ağkurt'un ameliyatla görebilme umudu üzerine Celil ve Seda Nur Ağkurt, para biriktirdi. İki yıl birikim yapan Ağkurt çiftinin 28 bin TL'si, 8 Haziran'da telefonla arayıp çeşitli suçlamalar yönelten kişilerce dolandırıldı.

Aileyle temasa geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen Gaziantepli hayırsever, Miraç bebeğin görmesi için tedavi masrafını üstlendi. Yapılan kontrollerde Miraç'ın Ankara'da özel hastanede ameliyat olabileceği belirlendi.

Hastaneyle görüşmelerin ardından da Ağkurt çifti, Miraç'ın ameliyatı için dün Ankara'ya gitti. Celil Ağkurt, ameliyatın ardından Miraç'ın gözlerinin açılabileceğini belirterek, "O çok iyi insan bizi çok mutlu etti. Oğlum için sevinçten ağlıyorum" dedi.