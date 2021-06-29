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    Yaren Leylek, bu yıl 10’uncu kez Bursa’ya geldi: 5 yavru dünyaya getirdi

    Yaren Leylek, bu yıl 10'uncu kez Bursa'ya geldi. 5 yavru dünyaya getirdi. Beşnumara ismi verilen en küçük yavrusu ise uydu verici ile takip edilecek.... Yaren Leylek ve balıkçı Adem Amca'nın dostluğu, 10 yıl önce başladı. Her yıl göç mevsiminde Bursa'ya gelen Yaren, balıkçının kayığından ayrılmadı.

    Beşibiyerde

    Yaren Leylek ile Bursa Karacabey'deki balıkçı Adem Amca'nın kurduğu dostluk dünyaya yayıldı. Yaren, 10. yılda da soluğu Adem Amca'nın kayığında aldı.

    Bu yıl, 5 yavru dünyaya getiren leyleğin her anı yuvasına konulan kamerayla takibe alındı. Yavrular, Karaca, Kısmet, Eda, Umut ve Beşnumara isimlerini aldı. En küçük yavru olan Beşnumara'ya uydu vericisi takıldı.

    Türkiye'de halkalanmış ve üstünde verici taşıyan tek leylek olan Beşnumara bilim dünyasını heyecanlandırdı.

    Küçük yavru, leylek popülasyonu hakkında bilimsel verilerin elde edilmesini sağlayacak.

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