Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Salih ile Gülşen Kutlu'nun prensesi İkra Beren Kutlu



Yasemin ile Murat Uzun'un güzelleri Ece Uzun



Deniz ile Cengizhan Çevik'in yakışıklısı Yiğit Osman Çevik



Suna ile Serkan Topal'ın yakışıklısı Alaz Kaan Topal

