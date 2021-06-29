Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 29 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin. Size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Salih ile Gülşen Kutlu'nun prensesi İkra Beren Kutlu

    Yasemin ile Murat Uzun'un güzelleri Ece Uzun

    Deniz ile Cengizhan Çevik'in yakışıklısı Yiğit Osman Çevik

    Suna ile Serkan Topal'ın yakışıklısı Alaz Kaan Topal

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Net sıralama
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Haziran 2021