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    • Yaşam
    • 28.06.2021 10:44
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    • 28.06.2021 11:09
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    SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi'nden 7 bin 932 metreküp müsilajı temizledik

    Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 7 bin 932 metreküp müsilajı temizlediklerini, bin 928 atık su numunesini laboratuvarlarda incelediklerini açıkladı. Öte yandan Caddebostan ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde de müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor.

    DHA
    Bakan Kurum Marmara'daki son durumu açıkladı

    Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğinin 20'nci gününde 475 bölgedeki çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

    Bakan Kurum, "27 Haziran'daki 502 metreküp müsilaj ile birlikte toplamda 7 bin 932 metreküp müsilajı toplayarak bertarafa gönderdik. 27 Haziran itibarıyla illerimizde İstanbul 3 bin 774 metreküp, Kocaeli 460 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 785 metreküp, Yalova 1830 metreküp müsilajı, sahadaki 1500'den fazla ekip arkadaşımız ve ekipmanımızla Marmara Denizi'mizden temizledik.

    Çalışmalarımızın ara vermeden sürdürdüğümüz 20'nci gününde; toplam 7 bin 20 denetimi tamamladık, 1928 atık su numunesi aldık, numuneleri çevre laboratuvarlarımızda inceledik.

        Marmara Denizi'mizi hep birlikte, gece gündüz çalışarak temizleyeceğiz" dedi.

        CADDEBOSTAN'DA TEMİZLİK DEVAM EDİYOR
        İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Bazı sahillerde etkisini yer yer gösteren müsilaj yoğunluğunun bazı bölgelerde azaldığı gözlendi.

            Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

            Müsilaj yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ise temizliğin vidanjörle yapılacağı öğrenildi.

            Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde sürerken, İBB'ye ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.
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