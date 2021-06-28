MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranı! Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

OLMASI GEREKENLER BELGELER

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

Mevcut ehliyet belgesi olanlar teorik sınava girer mi? Hayır, girmelerine gerek yoktur. Bu durumda sadece direksiyon sınavına girmek yeterlidir. Tabi ki yeter sayıda direksiyon eğitimini almak gerekiyor.

Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.