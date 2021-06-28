MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranı! Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Gündemde sıklıkla Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Araba sahibi olmak isteyen binlerce kişinin öncelikle bu sınavları başarıyla geçmesi gerekiyor. Yazılı sınav sonrasında yapılan direksiyon sınavının ardından alınan puanlar başarılı olup olmadığını belirliyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı MEB-Ehliyet yazılı ve direksiyon sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sınavlardan başarıyla geçenler hemen ehliyetini alabiliyor mu? İşte merak edilenler…
EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç açıklama ekranından ehliyet sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. esinav.meb.gov.tr adresine girdikten sonra, sonuçlar açıklandığında ilgili ekrana TC Kimlik numaranızı yazarak sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.
EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.
İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;
Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.