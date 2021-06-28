Antalya'da dehşet düşüren anlar! Trafikte baltalı ve döner bıçaklı tartışma...

Antalya'da trafikte dehşete düşüre anlar yaşandı. Ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün trafikte tarıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde D-400 karayolu TEDAŞ kavşağında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.