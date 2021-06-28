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    • Yaşam
    • 28.06.2021 18:15
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    • 28.06.2021 18:36
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    Antalya'da dehşet düşüren anlar! Trafikte baltalı ve döner bıçaklı tartışma...

    Son dakika haberleri... Antalya'da trafikte dehşete düşüre anlar yaşandı. Ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün tartışması, kucağında çocuk bulunan, taraflardan birinin yakını olan kadının araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya'da dehşet düşüren anlar!

    Antalya'da trafikte dehşete düşüre anlar yaşandı. Ellerinde balta ve döner bıçağı olan iki sürücünün trafikte tarıştı.

    Olay, dün akşam saatlerinde D-400 karayolu TEDAŞ kavşağında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    BALTA VE DÖNER BIÇAĞI ÇIKTI
    Tartışmanın büyümesi üzerine kamyonet sürücüsü eline balta, otomobil sürücüsü ise döner bıçağı aldı.

    Bu sırada kucağında bebek olan kadın, yakını olduğu değerlendirilen kamyonet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı.

    Kadın, genci sakinleştirirken elini yüzüne götürüp feryat ettikten sonra otomobil sürücüsüne dönerek bir şeyler söylemeye başladı.

        Bir süre sonra iki sürücü araçlarına binerek yollarına devam etti.

        Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Haberler Yaşam Antalya'da dehşet düşüren anlar! Trafikte baltalı ve döner bıçaklı tartışma...