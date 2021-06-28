Düğün konvoyunun önünü kesip gelin arabasından harçlık almak istediler hastanelik oldular

Geleneği yaşatmak için konvoyun önüne kesen gençler hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin kafasına dört dikiş atıldı. Neye uğradığını şaşıran gençler, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi olabilmek için kişileri ve araç plakalarını cep telefonları ile görüntülemek istedi. Bu kez başka bir kişi saldırıya geçti.