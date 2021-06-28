Düğün konvoyunun önünü kesip gelin arabasından harçlık almak istediler hastanelik oldular

Sivas'ta bilindik düğün geleneklerine uygun olarak harçlık almak için gelin arabasının önünü kesen 4 genç, konvoydakilerin saldırısına uğradı. Olay Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Emin Ertörer (17), Emre Karaca (15), Muhammet Demirel (15) ve Oğuzhan Sefa Koç (17) isimli gençler gördükleri düğün konvoyundan harçlık almak için gelin arabasının önünü kesti.
Adettir diyerek aracın önünden ayrılmayan gençler konvoydaki bir kişinin saldırısına uğradı. Gençlerden birini ağır yaraladı. İddiaya göre, konvoydaki başkaları da araçlarından inerek gençlere saldırdı.
Geleneği yaşatmak için konvoyun önüne kesen gençler hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan gençlerden birinin kafasına dört dikiş atıldı. Neye uğradığını şaşıran gençler, kendilerini yaralayan kişilerden şikayetçi olabilmek için kişileri ve araç plakalarını cep telefonları ile görüntülemek istedi. Bu kez başka bir kişi saldırıya geçti.