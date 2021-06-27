Mevsimler karıştı! Ege ve Akdeniz'de kuraklık yaşandı Marmara'da fırtına patladı

Meteoroloji verilerine göre 2021 yılı Mayıs ayı son 50 yılın en sıcak Mayıs ayı oldu. Yağışlar da normaline göre yüzde 56, geçen yılın Mayıs yağışlarına göre de yüzde 66 azaldı.

Özellikle Muğla'da yağışlar yüzde 88 düştü. Edirne'de ise etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Kırklareli ve Tekirdağ ise sele teslim oldu. Balıkesir'de ise aniden bastıran yağmur tatilcilere zor anlar yaşattı!

BALIKESİR/ EDREMİT

Edremit'te sahile giden vatandaşlar, bir süre güneşin tadını çıkardı. Ancak yağmur bastırınca plajlar boşaldı.