Pilotun sır ölümü! Düştü mü atladı mı?

Sonra karakola ifade vermeye gittiğimde evdeki genç kızı orada gördüm. Sürekli 'Kutay intihar etmemiştir, düşmüştür' diyerek ağlıyordu. Öğrendiğime göre gece evde küçük bir parti vermişler. Sonra çiftin arkadaşları gitmiş. İkisi gece tartışmışlar" diye anlattı.

"ÇOK NEŞELİ BİRİYDİ"

Olayın meydana geldiği sokakta büfe işleten Ahmet Akar ise, "Olay yerine gittiğimde Kutay'ın cesedini gördüm. Benim müşterimdi. Çok neşeli ve güler yüzlü bir insandı. Yaklaşık iki yıldır burada oturuyordu" dedi.