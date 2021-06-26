Pilotun sır ölümü! Düştü mü atladı mı?

THY'nin Boeing 737 filosunda yardımcı pilot olarak görev yapan Kutay Bayraktar (32), Cihangir'de, Barış Manço'nun ailesi tarafından yaptırılan Manço Palas'ta oturuyordu. Önceki gün kız arkadaşı Burcu Demirci ile evinde misafirlerini ağırladı.
İddialara göre misafirler gittikten sonra Kutay Bayraktar ile Burcu Demirci arasında bağrışmalar yaşandı. Bu sırada Kutay Bayraktar, kız arkadaşını darp etti. Saat 04.00'te Burcu Demirci "Doktor raporu alıp şikâyetçi olacağım" deyip evden çıktı.
Birkaç dakika sonra apartmanın bahçesinden büyük bir gürültü yükseldi. Apartman sakinleri dışarı çıktıklarında Kutay Bayraktar'ı yüzükoyun yatarken buldu. Evinin arka penceresinden aşağı düşen Kutay Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetmişti.