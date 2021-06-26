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    • Yaşam
    • 26.06.2021 07:00
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    • 26.06.2021 07:00
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    Genç pilot Kutay Bayraktar önce kız arkadaşıyla tartıştı ardından balkondan düşerek yaşamını yitirdi

    Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar (32) İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından ifade veren kız arkadaşı Burcu D. gece birlikte içki içtiklerini ardından Bayraktar'ın kendisine yumruk attığını söyledi.

    Genç pilot feci şekilde can verdi

    Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar (32) İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

    SABAH'ta yer alan habere göre; Cihangir'de yaşayan ve THY Uçuş Akademisi'nden 2016'da mezun olduktan sonra şirketin Boeing-737 filosunda ikinci pilot olarak görev yapan Bayraktar, kaldığı evde düzenlenen partiden sonra kız arkadaşı Burcu D. ile tartışıp yumruklaştı.

    Genç kızın "Şikâyetçi olacağım" diyerek hastaneye gitmesinin ardından, apartmanın 2'nci katından düşen Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesini, Başkurt Sokak'ta apartman görevlisi bahçe katında buldu.

        Polis ve savcının ilk incelemesinde, pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

        ÖNCE İÇKİ İÇTİK SONRA TARTIŞTIK
        Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümü polisi harekete geçirdi. Bayraktar'ın ölmeden önce tartışıp yumruk attığı kız arkadaşı Burcu D.'nin ifadesine başvuruldu.

        Burcu D. "Gece birlikte içki içtikten sonra akşam saat 24.00'te arkadaşlar evden ayrıldı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında dairedeyken tartışıp kavga ettik. Bu sırada Kutay bana yumruk attı. Şikâyetçi olacağımı söyleyip hastaneye gittim" dedi.

            Polis, pilotun kendisinin mi atladığı, yoksa başkaları tarafından mı atıldığının tespiti için araştırma yapıyor. Pilotun düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

            ACILI BABA KONUŞTU
            Oğlunun Çanakkale'deki cenazesinde konuşan emekli öğretmen Heybet Bayraktar, oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü belirterek "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önce alkol almaz. Evinin Fransız balkonu vardı. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" diye konuştu.
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