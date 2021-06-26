Genç pilot Kutay Bayraktar önce kız arkadaşıyla tartıştı ardından balkondan düşerek yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar (32) İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
SABAH'ta yer alan habere göre; Cihangir'de yaşayan ve THY Uçuş Akademisi'nden 2016'da mezun olduktan sonra şirketin Boeing-737 filosunda ikinci pilot olarak görev yapan Bayraktar, kaldığı evde düzenlenen partiden sonra kız arkadaşı Burcu D. ile tartışıp yumruklaştı.
Genç kızın "Şikâyetçi olacağım" diyerek hastaneye gitmesinin ardından, apartmanın 2'nci katından düşen Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesini, Başkurt Sokak'ta apartman görevlisi bahçe katında buldu.