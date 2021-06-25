İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcunun 800 bin lira dolandırıldığı anlar kamerada

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Sefaköy'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu bir kişi Volkan Dinçler'in sahibi olduğu kuyumcu dükkânında güven kazanmak için bir kaç gün süreyle döviz alımları yaptı.
Dolandırıcının dükkâna üçüncü kez geldiğinde 60 bin Dolar ile 20 bin Euro alacağını ifade etmesi üzerine Volkan Dinçler ertesi güne dövizleri hazırlayarak dükkânına getirdi.
İKİ ÇANTA İLE KUYUMCUYA GİRDİ
Çarşamba günü dükkâna gelen Rus uyruklu dolandırıcı, Volkan Dinçler'den aldığı dövizleri saydıktan sonra beyaz zarflara koyarak yanında bulunan çantalarıyla uzun süre uğraştı.