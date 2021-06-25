İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcunun 800 bin lira dolandırıldığı anlar kamerada

Bir yandan kuyumcuyla konuşan dolandırıcı, kuyumcunun hazırladığı para dolu zarfları çantasına koydu. Çantanın farklı bir bölmesinden de üst kısmı gerçek döviz iç kısımlarında ise kâğıtlar olan desteler olan zarfları çıkarıp tekrar masaya koydu. Yanında getirdiği diğer boş çantaya kâğıt parçalarının olduğu desteleri yerleştirip masaya bırakan dolandırıcı, bankadan para çekme bahanesiyle kuyumcudan çıkıp yaklaşık 800 bin lira ile kayıplara karıştı.