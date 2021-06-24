Otoban hız sınırı hakkında yapılan son açıklama merak ediliyor. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız limitleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, otoban hız sınırı ne kadar? 2021 otoban yeni hız limiti kaça düşürüldü/çıkarıldı? İşte merak edilenler...
OTOBAN HIZLI SINIRI ARTACAK MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Bakan Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.
TEK ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNE GEÇİLİYOR
Bakan Soylu, tek çağrı merkezi sistemi çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı. "Haziran sonu itibarıyla tüm Türkiye'de ALO 112 ile tek çağrıya geçiyoruz" dedi.
TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI