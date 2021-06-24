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    • Yaşam
    • 24.06.2021 15:03
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    • 24.06.2021 15:16
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    Otoban hız sınırı ne kadar? 2021 otoban yeni hız limiti kaça düşürüldü/çıkarıldı?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoban hız sınırıyla ilgili önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı. Peki, otoban hız sınırı ne kadar oldu? 2021 otoban yeni hız limiti kaça düşürüldü/çıkarıldı? İşte detaylar...

    Otoban hız sınırı ne kadar? 2021 otoban yeni hız limiti kaça düşürüldü/çıkarıldı?

    Otoban hız sınırı hakkında yapılan son açıklama merak ediliyor. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız limitleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, otoban hız sınırı ne kadar? 2021 otoban yeni hız limiti kaça düşürüldü/çıkarıldı? İşte merak edilenler...

    OTOBAN HIZLI SINIRI ARTACAK MI?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Bakan Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

    TEK ÇAĞRI MERKEZİ SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

    Bakan Soylu, tek çağrı merkezi sistemi çalışmalarında da sona gelindiğini açıkladı. "Haziran sonu itibarıyla tüm Türkiye'de ALO 112 ile tek çağrıya geçiyoruz" dedi.

    TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI

        Araç cinsine göre

        Yerleşim yeri içinde (km)

        Yerleşim yeri dışında (km)
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            Haberler Yaşam Otoban hız sınırı ne kadar? 2021 otoban yeni hız limiti kaça düşürüldü/çıkarıldı?