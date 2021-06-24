Otoban hız sınırı hakkında yapılan son açıklama merak ediliyor. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız limitleriyle ilgili açıklamada bulundu. Peki, otoban hız sınırı ne kadar? 2021 otoban yeni hız limiti kaça düşürüldü/çıkarıldı? İşte merak edilenler...

OTOBAN HIZLI SINIRI ARTACAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu otoyollarda hız limitlerinin artırılabileceğinin sinyalini verdi. Bakan Soylu, "Yeni otobanlardan yeni kara yollarında başlamak sureti ile bir adım atılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.