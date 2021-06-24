İstanbul'da çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karıştı! Ortalık savaş alanına döndü





Bina önünde önce sözlü sataşma ile başlayan olay daha sonra ise tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü akrabalarında müdahil olduğu kavga büyüyerek sokağa taştı. İddiaya göre, taraflardan birinin silah ile havaya ateş açması üzerine bu defa taraflar balta ve sopalar ile bir birine saldırdı.