Kavurucu sıcaklar geliyor! Yağışlar ne zaman bitecek, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bölümünde günlerdir devam eden kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç bölgeleri için yine yağış uyarısı geldi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
PEKİ, HAZİRAN AYININ SONUNA YAKLAŞIRKEN YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Uzmanlara göre, Orta ve Doğu Karadeniz hariç olmak üzere hafta sonundan itibaren yurt genelinde kuvvetli yağış beklenmiyor.
Kuvvetli yağışların ardından özellikle Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurdun kalan kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.
KAVURUCU SICAK GELİYOR
Uzmanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz kıyıları için uyarıyor. İlerleyen günlerde, bu bölgelerde kavurucu sıcaklar bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN GELEN SON DAKİKA RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.