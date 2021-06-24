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    Duygu Delen davasında sanık Mehmet Kaplan suçlamaları reddetti: "Evlenecektik, ben suçsuzum"

    Duygu Delen, balkondan düşerek can verdi. Sevgilisi Mehmet Kaplan ise tek şüpheliydi. Dün, yeniden tutuklanan cani suçlamaları reddetti. “Evlenecektik. Ben suçsuzum’” dedi.

    'Duygu'suz!

    Gaziantep'te yaşayan Duygu Delen (17), geçtiğimiz yıl ağustos ayında sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evine gitti. Balkondan düşerek hayatını kaybetti. Ölümün intihar değil, cinayet olduğu iddia edildi. Olayın tek şüphelisi Kaplan, önceki günlerde ev hapsi kararıyla salıverildi. Tepkiler üzerine dün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    "Olay günü tartıştık. Camı yumruklayınca elim kanadı. Banyoya elimi yıkamaya gidip döndüğümde odada kimse yoktu. Camdan bakınca Duygu'yu yerde gördüm. Öldüğünü savcılıkta öğrendim. Biz Duygu'yla evlenecektik. Beni 'cani' diye göstermeleri çok kötü geliyor" dedi!



    45 DAKİKA SONRA ÖLDÜ
    İlk otopsi raporunu hazırlayan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, Duygu'nun kalbinin yere düştükten 45 dakika sonra durduğunu söyledi. Genç kızın bilincinin düşerken kapalı olduğunu belirtti. Delen'in düşme esnasında ellerin refleks hareketi göstermediğini dile getirdi.



    257 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
    Olay sonrası yapılan incelemede Mehmet Kaplan'ın kanında uyuşturucuya rastlandı. Cani, ayrıca 257 promil alkollü çıktı! Uzmanlar bu rakamın normal bir insanı zehirleyebileceğini vurguladı.

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    Haberler Yaşam Duygu Delen davasında sanık Mehmet Kaplan suçlamaları reddetti: "Evlenecektik, ben suçsuzum"