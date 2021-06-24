Duygu Delen davasında sanık Mehmet Kaplan suçlamaları reddetti: "Evlenecektik, ben suçsuzum"

Gaziantep'te yaşayan Duygu Delen (17), geçtiğimiz yıl ağustos ayında sevgilisi Mehmet Kaplan'ın evine gitti. Balkondan düşerek hayatını kaybetti. Ölümün intihar değil, cinayet olduğu iddia edildi. Olayın tek şüphelisi Kaplan, önceki günlerde ev hapsi kararıyla salıverildi. Tepkiler üzerine dün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Olay günü tartıştık. Camı yumruklayınca elim kanadı. Banyoya elimi yıkamaya gidip döndüğümde odada kimse yoktu. Camdan bakınca Duygu'yu yerde gördüm. Öldüğünü savcılıkta öğrendim. Biz Duygu'yla evlenecektik. Beni 'cani' diye göstermeleri çok kötü geliyor" dedi!