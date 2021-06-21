Kayınço-enişte vurgunu! Ankaway adıyla dolandırdılar

Hürriyet'in haberine göre; üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65'i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, "Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli" denildi.