Kayınço-enişte vurgunu! Ankaway adıyla dolandırdılar

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler dolandırıcıların ilk hedefi oluyorlar. Son olarak bir saadet zinciri daha 480 kişiyi daha dolandırdı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, saadet zinciri Ankaway'i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu.
Hürriyet'in haberine göre; üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65'i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, "Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli" denildi.