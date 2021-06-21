Hibe Kaymaz, dün akşam bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı.

ANNESİ NEFES ALAMADIĞINI FARK ETTİ

Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.