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    • Yaşam
    • 21.06.2021 12:47
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    • 21.06.2021 13:18
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    11 aylık bebek annesini emdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti

    'te yaşanan durum kelimenin tek anlamıyla: kahredici. Hibe Kaymaz, dün akşam 11 aylık bebeği 'ı emziriyordu. 11 aylık bebek, annesini emdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı ve hayatını kaybetti.

    DHA
    11 aylık bebek annesini emerken öldü

    Hibe Kaymaz, dün akşam bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı.

    ANNESİ NEFES ALAMADIĞINI FARK ETTİ
    Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    SÜTÜN TIKAMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
    Mehmet Efe bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    İçtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Efe bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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    Haberler Yaşam 11 aylık Mehmet Efe Kaymaz bebek annesini emdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti